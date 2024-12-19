Путин ответил на вопрос, на сколько Россия близка к победе в СВО





На сколько Россия стала ближе к победе в специальной военной операции? Такой вопрос в самом начале пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным задал главный редактор ТАСС Михаил Петров.

Как сообщает ИА «Высота 102», отвечая на вопрос, глава государства заявил, что возможности Вооруженных Сил РФ возрастают, а российские бойцы отвоевывают территории квадратными километрами ежедневно.

Цитата:

– Я рассчитал на вопросы подобного рода. Их много было за последние дни. Вы знаете, мне бойцы, с которыми общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие и т.д. И совсем недавно бойцы 155-й отдельной ордена Жукова гвардейской бригады морской пехоты передали мне знамя. Ситуация меняется кардинально, вы это знаете. Движение идет по всей линии фронта. И это продвижение не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы забирают территории квадратными километрами каждый день. Такая тактика. Сначала противник лезет, ему наносят поражения, отбирают технику, а затем начинается движение вперед. Мы движемся к решению наших первостепенных задач. Наши ребята действуют героически. Возможности Вооруженных Сил возрастают. Вот сейчас 155-я бригада выдавливает противника из Курской области. Конечно, они там не одни. Все воюют героически. И в данный момент они ведут бой. Пожелаем всем удачи, победы и возвращения домой.