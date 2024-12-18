Происшествия

«Впечатал и протащил»: момент жуткого ДТП с ВАЗом и фурой под Волгоградом попал на камеру

Происшествия 18.12.2024 21:11
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18.12.2024 21:11




На камеры видеонаблюдения попал момент жесткого ДТП, которое случилось сегодня в Светлоярском районе. Как сообщает V102.RU, на кадрах видно, как в ехавшую фуру сзади врезается Volkswagen Polo. После чего водитель грузовика потерял управление и снес ВАЗ-2114, который протащил около десятка метров, впечатал легковушку в столб и перевернулся. В то же время иномарка врезалась в другой грузовик, который выезжал с парковки.
Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области сообщили о ДТП на федеральной трассе Р-22 с участием четырех автомобилей  - Volkswagen Polo, «ВАЗ-2114» и двух грузовых автомобилей Volvo.  В аварии пострадали водитель и  пассажирка Volkswagen, а также водитель и пассажир ВАЗ.
Видео Жесть Волгограда t.me

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