Депутаты рассмотрели кандидатуры руководителей ещё трёх комитетов обладмина





18 декабря депутаты Волгоградской областной думы вновь собрались, чтобы рассмотреть кандидатуры претендентов на руководящие посты региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз парламентарии рекомендовали к назначению председателей облкомюстиции, облкомказачества и облкомтерполитики.

Комитет юстиции Волгоградской области может возглавить Виктория Романова, которая занимает этот пост с 2021 года.

Михаил Битюцкий рекомендован на должность главы комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. Чиновник имеет солидный управленческий опыт и возглавляет эту структуру с 2019 года.

Депутаты также рассмотрели кандидатуру председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуарда Давыдовского. Он занимает этот пост с 2021 года.

Фото: Волгоградская областная дума