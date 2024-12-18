Политика

Депутаты рассмотрели кандидатуры руководителей ещё трёх комитетов обладмина

Политика 18.12.2024 18:06
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18.12.2024 18:06


18 декабря депутаты Волгоградской областной думы вновь собрались, чтобы рассмотреть кандидатуры претендентов на руководящие посты региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз парламентарии рекомендовали к назначению  председателей облкомюстиции, облкомказачества и облкомтерполитики.

Комитет юстиции Волгоградской области может возглавить Виктория Романова, которая занимает этот пост с 2021 года.

Михаил Битюцкий рекомендован на должность главы комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. Чиновник имеет солидный управленческий опыт и возглавляет эту структуру с 2019 года.

Депутаты также рассмотрели кандидатуру председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуарда Давыдовского. Он занимает этот пост с 2021 года.

Фото: Волгоградская областная дума

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