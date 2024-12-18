Пиротехники уничтожили найденные в Волгоградской области бомбы

Происшествия 18.12.2024 09:04
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18.12.2024 09:04
Взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны обнаружили в Волгоградской области и на Кубани. Среди них советские 10-килограммовые осколочные авиабомбы, ФАБ-100 и немецкая SC50, сообщили V102.RU в МЧС России. Всего было найдено пять боеприпасов.
Пиротехнические расчеты Донского спасцентра МЧС России вывезли опасные предметы на спецполигон и подорвали. Всего с начала года ими уничтожено около 300 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
Видео МЧС России t.me
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