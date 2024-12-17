В Волгограде скорректировали движение на улице Ангарской из-за ремонта

Дорожное движение по временной схеме организовано на улице Ангарской в Волгограде, где ведутся работы по расширению дороги до четырех полос, передает V102.RU.

- В целях обеспечения безопасности на время работ дорожное движение организовано по временной схеме, включая и вновь построенные участки дороги – водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками и указателями, - сообщает мэрия.

Реконструкция дороги проводится на 2,2-километровом участке от АЗС, расположенной у путепровода №6, до дома № 178 по ул. Ангарской. Здесь уже выполнено переустройство водопроводных сетей, находящихся в зоне строительства.

В настоящее время проводятся работы по строительству новой ливневой канализации и переносу линии наружного освещения.

Ранее сообщалось, что расширение проезжей части дороги до 4-х полос кратно улучшит пропускную способность объекта.

Напомним, что реконструкция улицы Ангарской на всем ее протяжении - от шоссе Авиаторов до ул. Рокоссовского - проводится в рамках 10-летней программы комплексного развития Волгограда.

900-метровый участок от ул. Римского-Корсакова до автозаправочного комплекса (ул. Ангарская, 162) был обновлен до четырех полос в 2021 году. Проект реконструкции улицы Ангарской предусматривает проведение работ в несколько этапов, один из которых уже стартовал, общая протяженность участков – более 6400 метров.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»