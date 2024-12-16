Волгоградский облсуд ужесточил приговор директору антикафе за травму мальчика на квесте





Волгоградский областной суд усилил наказание бывшему директору антикафе Мкртчяну С.А. и сотрудника Лукьянову А.Н., по вине которых 12-летний мальчик получил травмы во время прохождения кино-квеста. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, вместо условного наказания бывшему руководителю придется отсидеть 2 года в колонии общего режима.

Как ранее сообщалось инфомрагентством, 10 марта 2023 года 12-летний Е., находясь с друзьями в антикафе, расположенном в торговом центре Волжского, упал с высоты 2,5 метров и получил закрытый перелом. При этом перед прохождением квеста подростка не проинформировали надлежащим образом о правилах поведения в развлекательной комнате.

В результате предприниматель был обвинён следователями в организации на территории торгового центра квестов без разработки технической документации, обучения персонала и надлежащего контроля за его работой. Кроме того, он не обеспечил помещение кино-квеста безопасными материалами во избежание получения травм. Непосредственным исполнителем услуг являлся 22-летний Лукьянов, с которым Мкртчян заключил договор без проверки знаний и квалификации последнего.

Ранее волжский городской суд признал виновным директора антикафе виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с взысканием компенсации в размере 90 978 рублей. Также был признан виновным и работник антикафе Лукьянов, которому было назначено наказание в виде 1,5 лет условно, с возмещением компенсации в размере 70 978 рублей. Однако приговор был обжалован стороной обвинения. При этом подсудимые в ходе судебного разбирательства свою вину не признали.

Волгоградский областной суд приговор Волжского городского суда изменил, назначив осужденным дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением квестов, на срок 3 года. Кроме того, суд усилил назначенное Мкртчяну наказание, определив местом отбытия исправительную колонию общего режима, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Директор антикафе был взят под стражу в зале суда. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.