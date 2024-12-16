Расследования

Волгоградский облсуд ужесточил приговор директору антикафе за травму мальчика на квесте

Расследования 16.12.2024 17:26
0
16.12.2024 17:26


Волгоградский областной суд усилил наказание бывшему директору антикафе Мкртчяну С.А. и сотрудника Лукьянову А.Н., по вине которых 12-летний мальчик получил травмы во время прохождения кино-квеста. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, вместо условного наказания бывшему руководителю придется отсидеть 2 года в колонии общего режима.

Как ранее сообщалось инфомрагентством, 10 марта 2023 года 12-летний Е., находясь с друзьями  в антикафе, расположенном в торговом центре Волжского, упал с высоты 2,5 метров и получил закрытый перелом. При этом перед прохождением квеста подростка не проинформировали надлежащим образом о правилах поведения в развлекательной комнате.

В результате предприниматель был обвинён следователями в организации на территории торгового центра квестов без разработки технической документации, обучения персонала и надлежащего контроля за его работой. Кроме того, он не обеспечил помещение кино-квеста безопасными материалами во избежание получения травм. Непосредственным исполнителем услуг являлся 22-летний Лукьянов, с которым Мкртчян заключил договор без проверки знаний и квалификации последнего.

Ранее волжский городской суд признал виновным директора антикафе виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с взысканием компенсации в размере 90 978 рублей. Также был признан виновным и работник антикафе Лукьянов, которому было назначено наказание в виде 1,5 лет условно, с возмещением компенсации в размере 70 978 рублей. Однако приговор был обжалован стороной обвинения. При этом подсудимые в ходе судебного разбирательства свою вину не признали.

Волгоградский областной суд приговор Волжского городского суда изменил, назначив осужденным дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением квестов, на срок 3 года. Кроме того, суд усилил назначенное Мкртчяну наказание, определив местом отбытия исправительную колонию общего режима, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Директор антикафе был взят под стражу в зале суда. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.12.2024 16:04
Расследования 16.12.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2024 14:25
Расследования 16.12.2024 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2024 13:28
Расследования 16.12.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2024 12:52
Расследования 16.12.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2024 11:59
Расследования 16.12.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2024 11:41
Расследования 16.12.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2024 08:16
Расследования 16.12.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2024 20:40
Расследования 15.12.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2024 17:34
Расследования 15.12.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2024 11:26
Расследования 15.12.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2024 11:05
Расследования 15.12.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2024 11:43
Расследования 14.12.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 19:02
Расследования 13.12.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 18:16
Расследования 13.12.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 12:44
Расследования 13.12.2024 12:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:42
Депутаты согласовали кандидатуру Малых на должность председателя облкомкультурыСмотреть фотографии
21:02
Ограбление с помощью консервного ножа и ножниц довели до суда под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:11
Власти Волгограда подали в суд на владельцев круглосуточной автомойки под окнами МКДСмотреть фотографии
19:16
В Волгограде депутаты одобрили переназначение глав облздрава и облкомобразованияСмотреть фотографии
18:34
В СНТ под Волгоградом пропал мужчина в черных галошахСмотреть фотографии
18:00
В школе Волжского выпали «осадки» из-за сорванного крана трубы отопленияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
На съезде «Единой России» рассказали об основных направлениях работы партииСмотреть фотографии
17:26
Волгоградский облсуд ужесточил приговор директору антикафе за травму мальчика на квестеСмотреть фотографии
16:07
«Виво Маркет» стал лауреатом XIV ежегодной премии «Время Инноваций»Смотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области пенсионер перевел лжеполицейским 1 млн рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области минимальный взнос на капремонт установят на 3 годаСмотреть фотографии
14:35
В Госдуме задумались о введении продуктовых карт для россиянСмотреть фотографии
14:25
Под Волгоградом поймали браконьера с тушами косули и зайцаСмотреть фотографии
14:19
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО стрелком Наири СаргсяномСмотреть фотографии
13:44
Фроловчанка поплатится за оскорбительные сообщения в мессенджереСмотреть фотографии
13:29
Водителей предупредили о снегопаде и тумане на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде водитель «пятнашки» отсидит пять суток за тонировкуСмотреть фотографии
13:25
Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью ЖуковаСмотреть фотографии
13:24
«Мы твердо стоим на ногах»: компания «Синара-Девелопмент» подвела итоги и рассказала о планах на будущееСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде трамвайную остановку «Ул. Краснознаменская» перенесли ближе к ул. ГолубинскойСмотреть фотографии
12:52
«В него вселился другой человек»: в Котово арестовали подозреваемого в смерти пациента ПНИ санитараСмотреть фотографии
11:54
Только 11% волгоградских семей могут позволить недорогое авто в кредитСмотреть фотографии
11:41
Угрожавшему энергетикам оружием пенсионеру дали 1,5 года условно в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Сошедшую с ума волгоградку осудят за убийство и сожжение сожителяСмотреть фотографии
11:18
Маньяка-каннибала Спесивцева из психбольницы Камышина ждет новый судСмотреть фотографии
10:34
Волгоградка сорвала разбойное нападение с мачете на собственный домСмотреть фотографии
10:19
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с кончиной Тамары КолбасинойСмотреть фотографии
10:08
На трассе под Волгоградом Audi вылетела в кювет: пятеро в больницеСмотреть фотографии
10:06
Минтруд: 28 декабря не будет сокращенным рабочим днемСмотреть фотографии
10:06
«Выжили благодаря капитану»: члены экипажа танкера «Волгонефти 239» рассказали о повреждении суднаСмотреть фотографии
 