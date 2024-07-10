Директор антикафе предстанет перед судом в Волжском за травму мальчика на квесте

Расследования 10.07.2024 10:01
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10.07.2024 10:01
В Волжский городской суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении директора антикафе Мкртчяна С.А. и сотрудника Лукьянова А.Н., по вине которых, как считает следствие, 12-летний мальчик получил травмы во время прохождение кино-квеста. Как сообщили V102.RU в суде, 10 марта 2023 года 12-летний Е., находясь с друзьями в антикафе, расположенном в торговом центре Волжского, упал с высоты 2,5 метров и получил закрытый перелом. При этом перед прохождением квеста подростка не проинформировали надлежащим образом о правилах поведения в развлекательной комнате.
Индивидуальный предприниматель Мкртчян обвиняется в организации на территории торгового центра кино-квесты без разработки технической документации, обучения персонала и надлежащего контроля за его работой. Кроме того, он не обеспечил помещение кино-квеста безопасными материалами во избежание получения травм. Непосредственным исполнителем услуг являлся 22-летний Лукьянов, с которым Мкртчян заключил договор без проверки знаний и квалификации последнего.
Ранее предпринимателю и работнику анти-кафе были предъявлены обвинения за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Напомним, V102.RU сообщало, что инцидент произошел в ТРК «ПланетаЛето» на бульваре Профсоюзов, 1Б. Хоррро-квест, который решил пройти мальчик, называется «Семь я». В открытых источниках сообщается, что участники игры находятся в двухэтажной локации и пытаются найти из нее выход.
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