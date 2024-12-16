



Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор пенсионеру, который угрожал убийством сотрудникам ресурсоснабжающей компании. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде полутора лет условно.

Напомним, коммунальная драма произошла в июле нынешнего года в многоквартирном доме на улице Константина Симонова, 18. Вооруженный карабином пенсионер вышел на лестничную площадку к энергетикам и, взведя затвор и направив дуло в сторону работников, начал угрожать расправой. Визит к жителю Волгограда был связан с принудительным отключением электричества из-за неуплаты.

После угроз пенсионер все-таки опустил оружие и закрылся в своей квартире. Только после девяти часов переговоров полицейским удалось уговорить волгоградца отдать оружие через окно на веревке.

- Учитывая полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, а также наличие смягчающих обстоятельств – возраст, ряд хронических заболеваний и совместное проживание с престарелой матерью-инвалидом, которая нуждается в уходе, суд посчитал возможным назначить наказание условно, без изоляции от общества, - пояснили в суде.

Теперь мужчина обязан в течение испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специального органа. Изъятые охотничий карабин «Вепрь-1В», два магазина к оружию и 180 патронов переданы правоохранительным органам.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»