«Не подходи, а то выстрелю!»: в Волгограде мужчина угрожал оружием энергетикам





В Дзержинском районе Волгограда житель микрорайона Семь ветров угрожал представителям ресурсоснабжающей организации оружием. Вооруженный волгоградец встретил энергетиков на пороге квартиры.

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалось видео с инцидентом. Известно, что визит к жителю Волгограда был связан с принудительным отключением электричества из-за неуплаты.

– Не подходи! Не подходи, а то выстрелю! – предупреждает хозяин жилища представителей организации, держа в руках ружье. – Дальше отойди! Подключили свет? Посмотри... Уходите!

– Все, все. Уходим. Вы же понимаете, что мы полицию вызовем? У нас все снято. Вы угрожаете нам оружием, – отвечают мужчины.

– Мне все равно. Вызывайте, – парирует тот, открывая дверь, чтобы проверить, появился ли свет в квартире. – Я не угрожаю, я защищаю свою жизнь.

– Чем мы угрожаем? – удивляются сотрудники организации.

– Тем, что это жизнеобеспечивающий ресурс, – отвечает волгоградец.





В ПАО «Волгоградэнергосбыт» информагентству пояснили, что это не первый визит в к волгоградцу с целью отключения электричества. При этом долг его на сегодня не столь велик – чуть более пяти тысяч. В отделе судебных приставов в Дзержинском районе находится исполнительное производство в отношении должника.

– Поставку коммунального ресурса ему ограничивали дважды за месяц, и каждый раз он самовольно подключался, – рассказали в компании, подтвердив, что инцидент произошел, когда сотрудники снова пришли с проверкой. – В настоящее время правоохранительными органами производится процессуальная проверка.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»