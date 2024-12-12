Волгоградца посадили на 1,5 года за удар водителя в челюсть

К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 39-летний житель Волгограда, который в ходе дорожного конфликта ударил кулаком водителя в челюсть. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, подсудимый своей вины так и не признал.

Установлено, что в декабре 2020 года он ехал в машине на пассажирском сиденье и на улице Ополченской вступил в конфликт с водителем другого авто из-за расположения его транспортного средства на проезжей части. Волгоградец ударил своего оппонента один раз кулаком в челюсть. В результате мужчина упал лицом на асфальт, получив тяжкие телесные повреждения.

Фигуранта уголовного дела признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.