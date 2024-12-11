Двое человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Волгоградской области





Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе в Старополтавском районе, где погибли двое человек. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия случилась сегодня днем на 88-м километре трассы Старая Полтавка – Палласовка.

Известно, что на участке трассы автомобиль «ВАЗ – 2114» столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибли 25-летняя девушка - водитель «ВАЗ – 2114», а также 32-летний пассажир легкового автомобиля.





- Законность принятого по результатам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой, - добавили в ведомстве.

Фото: прокуратура Волгоградской области