Федеральные новости

Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ на 2025 году

Федеральные новости 11.12.2024 16:43
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11.12.2024 16:43


Рособрнадзор и Минпросвещения  утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, с 23 мая выпускники сдадут первые экзамены по истории, литературе и химии. 

Экзамены по базовой и профильной математике пройдут 27 мая, 30 мая запланирован экзамен по русскому языку. 2 июня школьники пойдут на экзамены по обществознанию и физике, а 5 июня –по биологии, географии и иностранным языкам. Аттестация по информатике и устной части иностранных языков пройдет 10 и 11 июня соответственно. 

Досрочный период сдачи с резервными днями назначен с 21 марта по 21 апреля. Резервные дни сдачи экзаменов в основной период намечены с 16 по 20 июня, а также захватит 23 июня. Дополнительный период по русскому языку проведут 4 сентября, а по базовой математике – 8 сентября. Резервным днем будет 23 сентября. 

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