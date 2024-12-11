



Суд Красноармейского района Волгограда огласил приговор стримеру Павлу Прокудину, оскорбившему во время своей онлайн-трансляции участников специальной военной операции и верующих. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Как ранее сообщалось информагентством, в марте 2023 года Прокудин в состоянии алкогольного опьянения во время видеотрансляции в своей квартире в Волгограде оскорбил своими высказываниями верующих. В августе этого же года он также во время очередной трансляции нелицеприятно высказался об участниках специальной военной операции. Но блогер все не унимался. В апреле 2024 году уже на съемной квартире в Саратове он проехался и по пожилым людям.





- Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемых преступлениях признал, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - добавили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, Павел Прокудин решением суда был помещен в СИЗО на период расследования уголовного дела. Треш-стример подозревался по ч.1 ст.282 УК РФ – унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично.

После скандального стрима Прокудин бежал из Волгограда в Пензу, где был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Пензенской области. Волгоградец снимал квартиру под чужим именем, опасаясь расправы.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов / t.me