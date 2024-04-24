В Волгограде суд арестовал треш-стримера Прокудина на два месяца





В Волгограде суд избрал меру пресечения блогеру Павлу Прокудину в рамках уголовного дела об оскорблениях в адрес участников специальной военной операции. Треш-стример помещен в СИЗО до 18 июня включительно. Информацию об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

– 4 апреля 2024 года Павел Прокудин провел прямую видеотрансляцию в сети «Интернет», в ходе которой высказывал негативные комментарии в адрес российских военнослужащих с целью унижения их достоинства. В дальнейшем указанную видеозапись Прокудин разместил в Telegram-канале, доступ к которому имеет неограниченный круг лиц, – сообщила представитель судов со ссылкой на материалы дела. – Осознавая, что совершенные им деяния наказуемы, Прокудин покинул территорию Волгоградской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, что при помощи коллег сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали Прокудина 22 апреля в Пензе. Там он снимал квартиру под чужим именем.

Адвокат Прокудина возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и просил применить домашний арест. По его словам, треш-стример не планирует скрываться от следствия. Центральный суд Волгограда, впрочем, доводы защиты не убедили – Прокудин будет находиться под стражей на протяжении двух предстоящих месяцев.

Фото: МВД Медиа