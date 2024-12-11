Расследования

В Михайловке остановили пьяного тракториста с фейковыми правами

Расследования 11.12.2024 11:16
0
11.12.2024 11:16


В Михайловке Волгоградкой области сотрудники ДПС в ходе рейда остановили 23-летнего водителя легкового автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, от прохождения освидетельствования он отказался. 

При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение тракториста-машиниста имеет явные признаки подделки. Документ был изъят и направлен на экспертизу, в результате которой было установлено, что он - фальшивый. 

Сам же нарушитель признался, что приобрел поддельные права за 60 тысяч рублей. 

- На водителя составлены материалы по факту отказа от прохождения медицинского освидетельствования и управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 1 года лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.12.2024 13:09
Расследования 11.12.2024 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 12:15
Расследования 11.12.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 21:02
Расследования 10.12.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 17:06
Расследования 10.12.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 14:57
Расследования 10.12.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 13:41
Расследования 10.12.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 13:07
Расследования 10.12.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 11:38
Расследования 10.12.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 11:12
Расследования 10.12.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 10:46
Расследования 10.12.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 10:32
Расследования 10.12.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 17:32
Расследования 09.12.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 14:04
Расследования 09.12.2024 14:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 13:44
Расследования 09.12.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 12:31
Расследования 09.12.2024 12:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:09
Андрей Бочаров принял делегацию «Росатома»Смотреть фотографии
12:55
В хуторе под Волгоградом сгорел гараж фермера со спецтехникой на 14 млнСмотреть фотографии
12:30
Локация для семей с детьми: почему север Волгограда станет самым перспективным для жизниСмотреть фотографии
12:15
Треш-стримеру Прокудину дали 2,5 года колонии за оскорбление участников СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличнымиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде вместо ФОК построили алкомаркетСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира штурмовой ротыСмотреть фотографии
11:25
Расписание электричек изменится в Волгоградской области с 15 декабряСмотреть фотографии
11:16
Волгоградские ватерполистки завершили 2024 год серией из 11-ти поражений подрядСмотреть фотографии
11:16
В Михайловке остановили пьяного тракториста с фейковыми правамиСмотреть фотографии
10:54
«Проплыл 50 метров»: В Камышине сотрудник колонии вытащил мальчика из ледяной ВолгиСмотреть фотографии
10:36
В МВД рассказали о мошенниках под видом сотрудников полицииСмотреть фотографии
10:21
Ярмарка вакансий силовых структур пройдет в Волгограде 12 декабряСмотреть фотографии
10:03
Водитель иномарки покалечился в ДТП с «КАМАЗом» на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде сорвалась закупка четырех речных судовСмотреть фотографии
09:29
Т2 объявила победителей своей номинации во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»Смотреть фотографии
09:28
Волгоградский ЦГМС предупредил о дождях, снегопаде и резком похолоданииСмотреть фотографии
08:26
Волгоградский РПН заметил рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
08:09
Выше и мощнее: в Волгограде открыли новую 256-метровую телебашнюСмотреть фотографии
07:47
В России планируют запретить учиться детям мигрантов без знания русскогоСмотреть фотографии
21:57
В Волгоградской области стоимость электроэнергии вырастет на 12,6%Смотреть фотографии
21:40
«Динамо-Синара» вернулось в первую шестерку Суперлиги после победы в МайкопеСмотреть фотографии
21:02
Под Волгоградом на 9 лет осуждён водитель КАМАЗа, расплющивший микроавтобусСмотреть фотографии
20:27
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о переходящем в гололед туманеСмотреть фотографии
19:29
Количество автобусов №123 Волжский-Волгоград увеличат из-за сокращения маршрутокСмотреть фотографии
18:39
Президент вручил Золотую Звезду майору Селиванову из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:37
Путин поддержал идею дополнить ЕГЭ средним предметным балломСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде спасатели вызволили пенсионера из четырёхметрового колодцаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Под Волгоградом рабочие обнаружили две фугасные бомбы времен ВОВСмотреть фотографии
17:06
Жительница хутора под Волгоградом убила гражданского мужа в свой день рожденияСмотреть фотографии
 