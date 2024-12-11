В Михайловке остановили пьяного тракториста с фейковыми правами





В Михайловке Волгоградкой области сотрудники ДПС в ходе рейда остановили 23-летнего водителя легкового автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, от прохождения освидетельствования он отказался.

При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение тракториста-машиниста имеет явные признаки подделки. Документ был изъят и направлен на экспертизу, в результате которой было установлено, что он - фальшивый.

Сам же нарушитель признался, что приобрел поддельные права за 60 тысяч рублей.

- На водителя составлены материалы по факту отказа от прохождения медицинского освидетельствования и управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 1 года лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области