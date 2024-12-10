Расследования

Под Волгоградом на 9 лет осуждён водитель КАМАЗа, расплющивший микроавтобус

Расследования 10.12.2024 21:02
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10.12.2024 21:02


В Волгоградской области вступил в законную силу приговор водителю КАМАЗа, врезавшемуся в пассажирский автобус. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла два года назад на саратовской трассе и унесла жизни двоих человек.

- Двигаясь в сторону г. Волгограда по федеральной автомобильной дороге 1-Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», в нарушении правил дорожного движения водитель большегруза выехал на встречную полосу, где двигался автомобиль Mercedes-Benz. Во избежание столкновения водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, однако в этот же момент туда же вернулся и грузовик, - рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

В результате сильнейшего удара фура снесла салон маршрутки. Тогда погибли 34-летний и 17-летний пассажиры микроавтобуса. Кроме того, ещё двоим пассажирам в возрасте 35 и 28 лет причинены тяжкие телесные повреждения.

По факту гибели и травмирования пострадавших было возбуждено уголовное дело. Вину в произошедшем водитель КАМАЗа не признал и даже когда в августе 2024 года Дубовский районный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, попытался оспорить вердикт.

Отметим, точку в деле поставил Волгоградский областной суд, который полностью поддержал решение первой инстанции. Помимо отбывания наказания виновнику грозит и трёхлетний запрет на управление автомобилем.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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