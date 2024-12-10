Опубликовано видео избиения цыганкой женщины в Волгограде





В Волгограде сегодня, 10 декабря, следственное управление СК России объявило о розыске женщины, на которую в торговом зале одного из магазинов с кулаками набросилась цыганка. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» появилось видео происшествия. На кадрах отчетливо видно, что жертвой цыганского семейства стала женщина среднего возраста. Нападавшая жестоко била и таскала потерпевшую за волосы.





Известно, что конфликт произошел 6 июня в очереди у кассы магазина «Магнит у дома» на проспекте им. В.И. Ленина, д.77 в Краснооктябрьском районе. По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением насилия. Однако личность пострадавшей до сих пор не установлена.

На видео, опубликованном информагентством, видно, что в магазине в момент конфликта находилась цыганская семья с детьми и достаточно много покупателей. После словесной перепалки цыганка пошла в атаку на женщину, при этом находившийся рядом родственник нападавшей предпринимал слабые попытки остановить ее. На защиту потерпевшей встали несколько человек, но после передышки цыганка вновь распустила руки, повалив уступавшую в физической силе волгоградку на пол.

Напомним, сотрудники территориального подразделения СКР просят пострадавшую от действий обвиняемой, а также очевидцев случившегося обратиться в следственный отдел или связаться со следователем по телефону. Приметы потерпевшей: женщина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, была одета в платье серого цвета.