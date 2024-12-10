Избитую в «Магните» покупательницу ищут в Волгограде

Расследования 10.12.2024 10:32
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10.12.2024 10:32
Следователи просят помощи в розыске женщины, которая пострадала от рук хулиганки. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление было совершено 6 июня в «Магните» на проспекте Ленина, 77. Местная жительница в очереди в кассу избила другую покупательницу.
Преступные действия фигурантки зафиксировали камеры наблюдения, установленные в торговом помещении. Однако личность потерпевшей пока не установлена.
Сотрудники территориального подразделения СКР просят пострадавшую от действий обвиняемой, а также очевидцев случившегося обратиться в следственный отдел или связаться со следователем по телефону.
Приметы потерпевшей: женщина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, была одета в платье серого цвета.
Адрес следственного отдела: Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, д.87.
Телефон для связи 8-906-311-95-01.
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