Спорт

«Движение вверх» шагает по районам: в Михайловке прошел детский баскетбольный турнир

Спорт 08.12.2024 16:30
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08.12.2024 16:30


В Михайловке Волгоградской области 6 и 7 декабря прошел региональный баскетбольный турнир «Движение вверх» среди юношей 2013-2014 годов рождения, сообщает V102.RU. 

В соревнованиях приняли участие два состава команды «МБУ ДО СШОР № 2 Титаны», два коллектива михайловской спортивной школы и ДЮСШ Урюпинского района. Победителями состязаний стали спортсмены из академии «Титаны». Подопечные Сергея Рыбалкина обыграли хозяев и уступили урюпинским соперникам, которые были представлены на турнире более старшими баскетболистами, поэтому выступали вне общего зачета.


Организатором соревнований является руководитель академии «Титаны» и директор АНО «Центр поддержки и развития спорта «Движение вверх» Алексей Бандурин. Участники получили кубки, медали и грамоты, а лучшие игроки в номинациях были отмечены индивидуальными призами. Конкурс штрафных бросков выиграл Артём Гайдукович, в скоростных бросках лучше всех выступил Александр Карпушин. Лучшим игроком в первой команде «Титаны» признан Матвей Мирочник, во второй - Ярослав Игумнов.

Также Алексей Бандурин подарил михайловской спортивной школе инвентарь, куда вошли новые мячи для полноценного тренировочного процесса в городском округе Волгоградской области. Кроме того, между местной спортшколой и АНО «Центр поддержки и развития спорта «Движение вверх» был подписан договор о дальнейшем сотрудничестве.


Участники турнира поделились впечатлениями от состоявшихся соревнований. Директор спортшколы Михайловки Ирина Фирсова отметила важность проведения подобных турниров в городе.

- Огромное спасибо за организацию турнира, который прошел на высоком уровне, волгоградской баскетбольной академии «Титаны». Мы рады, что в нашем городе проходят такие мероприятия при помощи неравнодушных людей, которые помогают детям выразить себя и в дальнейшем показать достойные спортивные результаты в баскетболе, — отметила руководитель. 

- Для многих ребят этот турнир был первым опытом. Дай Бог, чтобы такие  состязания проводились каждый год. Хотелось бы, чтобы было все больше и больше мальчишек, которые еще маленькие, но уже горят желанием. Желаю им добиться высоких результатов, - заявил главный судья турнира Леонид Свиридов. 

- Настрой у нашей команды самый боевой. Мы не в первый раз в Михайловке, с организацией турнира проблем нет. Алексей Владимирович Бандурин - профессионал высокого уровня, который приготовил участникам шикарные призы, - подчеркнул наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин.


По словам Алексея Бандурина, турнир был организован в рамках реализации федерального партийного проекта «Детский спорт». Основной задачей соревнований является популяризация баскетбола на всей территории Волгоградской области. В будущем будут проводиться состязания и в других населенных пунктах региона. А скоро в Волгограде пройдет турнир по фиджитал-баскетболу (сочетание классического вида баскетбола и киберспорта — Прим. ред.), куда получат приглашения областные команды. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Волгоградская академия «Титаны» /t.me

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