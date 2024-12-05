Свет вырубился в нескольких ЖК на Семи ветрах в Волгограде

Происшествия 05.12.2024 16:56
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05.12.2024 16:56
Свет неожиданно пропал вечером 5 декабря в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказали V102.RU горожане, без электричества остались дома в ЖК «Снегири», «Галактика», «Чайка» на улице 8-ой воздушной армии, а также высотки на Расула Гамзатова.
- Зрелище угнетающее, многоэтажки полностью погрузились во мрак, - делятся впечатлениями горожане.
В компании Россети-Юг информагентству пояснили, что бригада уже выехала к обесточенным домам.
- Причины технологического нарушения выясняются. В ближайшее время потребители будут запитаны по резервным схемам, - говорится в комментарии.
Фото V102.RU
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