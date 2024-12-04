В аэропорту Волгограда зафиксировали рекорд





Международный аэропорт Волгограда зафиксировал рекорд по количеству обслуженных пассажиров в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пассажиропоток уже превысил показатель прошлого года.

– В 2023 году за все 12 месяцев мы обслужили рекордное количество человек - 1 571 246, по данным на сегодняшний день эта цифра уже достигла отметки 1 574 688 пассажиров, – говорится в официальном сообщении.

По мнению специалистов, количество обслуженных с начала года пассажиров увеличилось за счет развития маршрутной сети аэропорта, роста частот выполнения рейсов, увеличения загрузки воздушных судов и их замене на более вместительные.