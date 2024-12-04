Транспорт

В аэропорту Волгограда зафиксировали рекорд

Транспорт 04.12.2024 19:24
0
04.12.2024 19:24


Международный аэропорт Волгограда зафиксировал рекорд по количеству обслуженных пассажиров в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пассажиропоток уже превысил показатель прошлого года.

– В 2023 году за все 12 месяцев мы обслужили рекордное количество человек - 1 571 246, по данным на сегодняшний день эта цифра уже достигла отметки 1 574 688 пассажиров, – говорится в официальном сообщении. 

По мнению специалистов, количество обслуженных с начала года пассажиров увеличилось за счет развития маршрутной сети аэропорта, роста частот выполнения рейсов, увеличения загрузки воздушных судов и их замене на более вместительные.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
30.11.2024 15:06
Транспорт 30.11.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.11.2024 11:33
Транспорт 29.11.2024 11:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.11.2024 19:20
Транспорт 27.11.2024 19:20
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.11.2024 09:32
Транспорт 27.11.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.11.2024 21:49
Транспорт 23.11.2024 21:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.11.2024 18:24
Транспорт 23.11.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.11.2024 16:35
Транспорт 22.11.2024 16:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.11.2024 13:46
Транспорт 21.11.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.11.2024 16:53
Транспорт 20.11.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.11.2024 18:55
Транспорт 15.11.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.11.2024 10:02
Транспорт 13.11.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.11.2024 19:22
Транспорт 11.11.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.11.2024 10:04
Транспорт 06.11.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.11.2024 21:38
Транспорт 02.11.2024 21:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.11.2024 13:37
Транспорт 02.11.2024 13:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Власти задумались над выделением денег на «волшебную» вакцину против рака для детейСмотреть фотографии
21:08
На ул. Комсомольской временный наземный переход стал причиной регулярных аварийСмотреть фотографии
20:29
Первую метель спрогнозировали синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
Как с цепи сорвались: в Волгограде цены на продукты прибавили за 7 дней до 5%Смотреть фотографии
19:24
В аэропорту Волгограда зафиксировали рекордСмотреть фотографии
18:44
Сын волгоградского миллиардера решил заработать на продаже копий «Орешника»Смотреть фотографии
18:37
Россиянам предложат оценивать работу чиновников через «Госуслуги»Смотреть фотографии
17:59
«Под Богом ходим»: в Волгограде УК превратила пятиэтажку в ледяную банюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Волгограде уже 10 часов пытаются возобновить работу трамваев на АнгарскомСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде узбек лишился паспорта РФ из-за нежелания проходить военную службуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Волгоградцев предупредили о новой схеме мошенничества «Спуфинг»Смотреть фотографии
16:52
ГК «А101» предлагает рабочую схему накопления первоначального взноса на ипотекуСмотреть фотографии
16:25
Саратовский бизнесмен сваливал токсичные отходы на полях под КотовоСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде «Хатико» пять дней охранял машину попавшего в ДТП хозяинаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
На «Красном Октябре» отметили юбилей цеха ремонта металлургических печейСмотреть фотографии
15:05
Таможня возобновила пропуск холодильников и кондиционеров в РоссиюСмотреть фотографии
14:52
Окрашенные удобрения и другие новинки помогут в развитии волгоградского АПКСмотреть фотографии
14:43
В Котово мастер «Водоканала» пошел под суд за крупную коммунальную авариюСмотреть фотографии
14:16
1 терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый годСмотреть фотографии
14:08
«Хотим, как в Волгограде»: власти Волжского попросили денег на замену древних трамваевСмотреть фотографии
13:11
Аналитики спрогнозировали рост доли рынка производителей лекарствСмотреть фотографии
12:56
Самый большой городской каток начнет работу в Волгограде 4 декабряСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде вахтовик отдал рекордные 19 млн рублей мошенникамСмотреть фотографии
12:37
Дикие кабаны бесстрашно прошлись по хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Бочаров продлил полномочия замгубернатора Геннадия ШевцоваСмотреть фотографии
12:03
В регионе России создадут спецсчет для пожертвований бизнеса на СВОСмотреть фотографии
11:40
В районе Волгоградской области мужчина погиб при пожаре в частном домеСмотреть фотографии
11:28
Волгоградский 17-летний боец стал серебряным призером первенства мира по ММАСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде речные трамвайчики завершили судоходный сезонСмотреть фотографии
11:11
«А как же десятки камер?»: полиция Волгограда ищет изуродовавших арт-объект вандаловСмотреть фотографии
 