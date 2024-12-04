



Сотрудники волгоградского зооцентра «Дино» спасли собаку, которая провела в автомобиле на обочине дороги пять дней. Как рассказали V102.RU волонтеры, к ним обратились неравнодушные люди, переживающие за судьбу овчарки.

Оказалось, что хозяин ехал с собакой в автомобиле, когда ему стало плохо и он потерял сознание, после чего машина попала в ДТП. Сигнал поступил через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на пульт диспетчера скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в реанимацию, а собака осталась в салоне.

После этого водитель скорой помощи по собственной инициативе приходил и подкармливал верного пса, который никуда не уходил - сторожил машину и ждал хозяина. Для проведения работы по спасению животного требовалось согласие хозяина. Однако он по понятной причине сделать этого не мог.

Тогда неравнодушные люди вышли на зооцентр «Дино», куда обратились с просьбой помочь в освобождении животного.

Сотрудник зооцентра с позывным Татик прибыл на место происшествия, через еле приоткрытую дверь с помощью специального оборудования он усыпил собаку, после чего ее удалось вытащить из автомобиля и транспортировать в приют, где она будет находиться на время поиска родственников попавшего в беду хозяина.

Видео: зооцентр «Дино» / t.me