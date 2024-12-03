Спорт

В «Роторе» оценили итоги первой части сезона и простились с двумя футболистами

Спорт 03.12.2024 19:57
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03.12.2024 19:57


Главный тренер и спортивный директор «Ротора» Денис Бояринцев и Андрей Дуров накануне, 2 декабря, в интервью клубной пресс-службе рассказали об итогах летне-осенней части сезона в Первой лиге, назвали футболистов, которые покинут команду, а также раскрыли детали подготовки к весеннему этапу турнира, сообщает V102.RU.

Напомним, «Ротор» после 21-го тура в подэлитном дивизионе находится на седьмом месте в турнирной таблице, заработав 30 очков. 

- Результат летне-осеннего отрезка сезона достойный. Да, были какие-то игры, где, может быть, недобрали немного очков, но прошли и матчи, в которых нам везло. Если подвести в общем — результат достойный, - рассказал Андрей Дуров. 

- Несмотря на то место, на котором мы закончили первую часть сезона, это даже хорошо, что где-то недовольны собой. Это такой хороший знак перед подготовкой к весенней стадии чемпионата. Определенные успехи были достигнуты, хороший набор очков. Мы уходим на перерыв с заделом не в плане борьбы за выживание, а для дальнейшего развития клуба. Перед весной мы тоже поставим какие-то определенные задачи. В целом да, такая удовлетворительная работа. Я думаю, наши болельщики тоже довольны. В игровом плане нам надо прибавлять. На это есть достаточно комфортный подготовительный период — зимний, а не летний. Надо продолжать в том же духе, - считает наставник волгоградской команды. 

Также спикеры обрисовали задачи на вторую часть сезона.

- У нас весной довольно-таки сложный календарь из 13 туров. «Урал» дома, «Балтика». Практически со всеми лидерами, кто выше нас, мы играем на выезде. Здесь надо идти постепенно, смотреть, как мы пройдем эти матчи, и дальше думать, — заявил Дуров.

- Самая главная задача — закрепить тот результат, который мы достигли осенью. Я думаю, преждевременно что-то ставить выше, — пояснил Денис Бояринцев.

Кроме того, главный тренер и спортивный директор поделились планами на предсезонные сборы, которые в Волгограде и Турции пройдут в несколько этапов.

- Команда ушла в отпуск, из которого выйдет 12 января. Соберемся в Волгограде, до 18 января будем тренироваться здесь, пройдем медосмотр. И с 21 января планируются зарубежные сборы. Мы объединяем в один сбор два с промежутком, чтобы не возвращаться сюда, потому что билеты дорогие. Рассчитываем 20 февраля вернуться обратно, команда получит несколько дней выходных по решению тренерского штаба, потом заходим в недельный цикл. Ждем окончательную дату матча с «Уралом» с 1 по 3 марта, готовимся в нашем климате целенаправленно к первой игре. 14 февраля проведем спарринг с «Сочи», 120 минут будем с ними играть. Мы уже две встречи провели, нечего друг от друга скрывать, — рассказал спортивный директор «Ротора». 

- На сборах запланировано шесть матчей. Два соперника уже есть — «Сочи» и ульяновская «Волга». Приоритет — команды ФНЛ. Надеюсь, договоримся сыграть и с клубом РПЛ. Было бы интересно проверить наших ребят с коллективом высокого уровня. Думаю, что в ближайшие две недели найдем соперников для спаррингов и озвучим их. И плюс 18 января в 11 часов утра мы хотим на «Пищевике» сыграть с «Ротором-2», нашей второй командой. Ребята проведут по тайму, вводный матч. И поедем в Турцию получать уже другую нагрузку, — добавил Бояринцев.

Андрей Дуров озвучил планы по работе клуба в зимнее трансферное окно и объявил имена футболистов, с которыми «Ротор» расстается.

- Основная заявка у нас полностью заполнена. Чтобы кого-то взять, надо с кем-то расстаться. Это неприятный момент. Но это жизнь, футбол и конкуренция. Предложили Мише Агееву и Даниилу Камлашеву искать варианты для дальнейшего трудоустройства. Массового комплектования не будет. Планируем искать в оборону, полузащиту и нападение по футболисту. Зимний рынок не такой обширный по сравнению с летним периодом, футболистов не так много, но будем стараться. Селекция никогда не заканчивается, постоянно смотрим, следим за теми, кто нам интересен, с кем-то уже ведем переговоры. Что касается легионеров, то мы и летом рассматривали такие варианты. Если наши реалии и возможности позволят пригласить иностранца качественного уровня, то мы от этого не откажемся, — заявил спортивный директор сине-голубых.

 Хотим найти пути усиления, будем искать. Основное требование к новичкам — они должны быть сильнее тех, кто есть сейчас в команде, — конкретизировал планы на зимнюю селекцию Денис Бояринцев.

Скриншот видео СК «Ротор» / vk.com

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