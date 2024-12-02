Расследования

Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор

Расследования 02.12.2024 16:52
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02.12.2024 16:52


В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о ДТП на пешеходном переходе, в котором серьезно пострадала девочка, а еще трое детей получили травмы средней тяжести. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 37-летняя волгоградка признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья. 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 апреля 2024 года. Около десяти часов утра  Renault Duster под управлением волгоградки  двигался по проезжей части на ул. Ополченской Тракторозаводского района Волгограда. Напротив дома № 47 автомобиль сбил пересекавших  дорогу по переходу двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11 и 12 лет, ученики школы №1. Все четверо получили травмы, но особенно пострадала одна из девочек - она попала в реанимацию.
Свою вину  женщина полностью признала.
Суд назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, добавили в прокуратуре.

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