Администрация Краснослободска в Волгоградской области объяснила причины удорожания ремонта улицы Московской после замены подрядчика, сообщает V102.RU.





Напомним, что на странности ремонта этой улицы обратили внимание местные жители. Работы на этом объекте должны были завершиться еще в августе, но продолжаются до сих пор. Первый подрядчик, который сбил цену аукциона с 35,8 до 32 миллионов рублей, не справился с заданием и нарушил сроки. В итоге власти Краснослободска в сентябре текущего года расторгли с ним контракт в одностороннем порядке. Был объявлен новый аукцион на поиск подрядчика, но первоначальная сумма работ выросла уже до 38,2 миллиона рублей.

Победителем конкурса был признан предприниматель Франгулян Рудик Грачьяевич, который согласился отремонтировать всё те же 800 метров улицы Московской за 32,2 миллиона рублей. Вскоре дорогу закрыли для проезда, о чем власти предупредили жителей в своих социальных сетях.





Подробно о затянувшимся ремонте этой дороги информагентство рассказывало в материале: «Золотая» дорога? Жители Краснослободска указали на странности ремонта улицы Московской».





Редакция V102.RU поинтересовалась у властей Краснослободска, чем вызвано удорожание новой закупки по ремонту улицы Московской, а также проводились ли расчеты с предыдущим подрядчиком, который все же успел выполнить часть работ.





- Разница в начальной максимальной цене аукциона между двумя контрактами от 19 июня 2024 года и от 14 октября 2024 года увеличена в связи с тем, что в сметный расчет включены объемы работ и материалов по увеличению ширины тротуара от 1 метра до 1,5 метров, - сообщил информагентству глава Краснослободска Николай Семилетов. - Кроме того, предыдущим подрядчиком в процессе выполнения работ произведено фрезерование 1800 кв.м. дорожного покрытия вместо 768 кв. м, указанных в рабочей документации, что повлекло за собой внесение изменений в рабочий проект в части увеличения объемов выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.









Что касается прежнего подрядчика – ИП Маркосян А.В., с которым власти Краснослободска расторгли договор, то, как указано в ответе, он был внесен Волгоградским УФАС в реестр недобросовестных поставщиков еще 16 сентября 2024 года. Соответствующее заявление в антимонопольное ведомство направили власти городского поселения, которые являются заказчиком ремонта улицы Московской.









- Акты выполненных работ по контракту с ИП Маркосян А. в системе ЕИС не выставлялись и не оплачивались, - говорится в письме.

Власти Краснослободска также сообщили, что согласно условий муниципального контракта, ими будут приняты те работы, которые будут фактически исполнены и будут соответствовать нормам действующего законодательства.





Фото Алексея Костякова / V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»