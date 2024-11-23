«Меня спасла собака»: под Волгоградом женщина с овчаркой упали в 4-метровый люк

Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Ерзовке Городищенского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, вечером 22 ноября женщина выгуливала свою овчарку на улице Ленина и в темноте рухнула вместе с собакой в открытый глубокий люк. К счастью, прохожие услышали крики о помощи и попытались спасти пострадавших. Однако самостоятельно это сделать не получилось и люди позвонили в службу спасения.

- Сотрудники пожарной части №87 приехали оперативно, быстро вытащили женщину с собакой. Спасибо им большое, они действовали четко и профессионально. Вызвали также скорую и полицию, - продолжают очевидцы.

Лишь чудом ни женщина, ни собака не пострадали. Однако Екатерина до сих пор пребывает в шоке от произошедшего.



- Меня спасла моя Алиса. Колодец был очень глубокий, метра четыре, а там на дне – металлическая арматура со штырем, который торчал сантиметров на 40. Алиса упала в узкое пространство, где не было этого штыря. А я – на нее. Она мне как бы сделала безопасную подушку и уберегла от того, чтобы штырь меня не проткнул, - с содроганием вспоминает Екатерина.

Приехавшая скорая не зафиксировала серьезных травм у Екатерины, хотя она и получила ушибы. Овчарка Алиса также в порядке. Но все могло быть гораздо хуже.

Между тем, по словам жителей Ерзовки, на этом люке уже давно нет крышки.

- Не знаем, куда смотрят чиновники, наверняка, этот люк находится на балансе местных коммунальщиков. Это просто чудо, что все остались живы, - констатируют возмущенные граждане.

Полицейские уже взяли объяснения у пострадавшей женщины и свидетелей. А жители надеются, что после произошедшего злополучный люк все-таки закроют.

Эксклюзивное фото V102.RU



