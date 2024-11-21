Контролеры вычислили в волгоградском троллейбусе безбилетника с криминальным прошлым

Расследования 21.11.2024 11:27
0
21.11.2024 11:27
Контролеры МУП «Метроэлектротранс» в ходе планового рейда по выявлению безбилетников помогли задержать очередного нарушителя, находящегося в федеральном розыске. Как рассказали V102.RU в администрации города, 20 ноября во время плановых контрольных мероприятий, проходивших на остановке «Площадь Ленина» Центрального района, сотрудники «МЭТ» в салоне троллейбуса №9 выявили пассажира, не оплатившего проезд.
Мужчина попытался разжалобить контролеров, заявив, что недавно приехал в Волгоград и не знал, как платить за проезд. При этом заверил, что скоро отсюда уедет. Однако подтвердить свои слова какими-либо документами мужчина не смог. Но поведение гражданина работникам предприятия показалось подозрительным, и они сообщили об этом сотрудникам полиции. Как оказалось, не зря - стражи порядка быстро установили, что указанный человек находится в федеральном розыске. Гражданина доставили в отделение полиции.
К слову, это уже шестой подобный случай за последние два года, когда в ходе контрольных мероприятий в общественном транспорте удается выявить граждан, разыскиваемых правоохранительными органами. Так, в 2023 году в ходе аналогичных рейдов были задержаны мужчина и женщина, находящиеся в розыске, еще три аналогичных случая произошли в феврале, июле и октябре текущего года.
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта21.11.2024 08:35
Расследования 21.11.2024 08:35
Коммерсанта осудили за хищение 2,1 млн рублей на расчистке водохранилища у Ерзовки21.11.2024 06:47
Расследования 21.11.2024 06:47
Бастрыкин поручил разобраться с нападением родителя на школьников20.11.2024 18:46
Расследования 20.11.2024 18:46
В Волгограде двоих рецидивистов осудили за убийство 23-летней давности20.11.2024 18:07
Расследования 20.11.2024 18:07
В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваев20.11.2024 14:08
Расследования 20.11.2024 14:08
В Волжском задержали юного киберхакера за взлом портала с личными данными20.11.2024 12:44
Расследования 20.11.2024 12:44
Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделок20.11.2024 10:10
Расследования 20.11.2024 10:10
Коммерсанта обвиняют в хищении денег на ремонте школы в станице Клетской19.11.2024 16:54
Расследования 19.11.2024 16:54
Волгоградец задушил интернет-подругу из-за лая собаки19.11.2024 12:32
Расследования 19.11.2024 12:32
В Волгограде встало движение трамваев №№5, 7, 10 и 1219.11.2024 09:46
Расследования 19.11.2024 09:46
В Камышине вымогателя наркотиков и его жертву приговорили к длительным срокам18.11.2024 21:28
Расследования 18.11.2024 21:28
В Волгограде полиция задержала 18-летнего ростовчанина за участие в преступной схеме18.11.2024 18:14
Расследования 18.11.2024 18:14
Юному водителю грозит 12 лет колонии за смерть пассажира в Волгоградской области18.11.2024 13:04
Расследования 18.11.2024 13:04
Стали известны личности напавших на экс-игрока «Ротора» в Астрахани18.11.2024 12:04
Расследования 18.11.2024 12:04
В Камышине пьяный водитель погубил 39-летнюю пассажирку18.11.2024 09:43
Расследования 18.11.2024 09:43