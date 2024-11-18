Главврачи двух больниц назначены в Волгоградской области

Изменения произошли в руководстве двух медицинских учреждений Волгоградской области. Как сообщили в облздраве, по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения назначены главные врачи в ГУЗ «Больница №22» и Ольховской ЦРБ.

- Перед новыми руководителями учреждений поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, - сообщили в профильном комитете.

Евгений Крайнов, который ранее занимал должность главного врача ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Волгограда», возглавил ГУЗ «Больница №22». Этот специалист является выпускником Волгоградского медицинского университета. Окончил интернатуру по специальности «Хирургия» в ВолгГМУ в 2000 году и «Травматология-ортопедия» в 2002 году, аспирантуру ВолгГМУ по профилю «Хирургия» в 2003, прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2020 году.

Главным врачом Ольховской ЦРБ стал Анатолий Колусев, который с 2012 года работал детским врачом-стоматологом в ЦРБ Ольховского муниципального района, а до настоящего времени занимал должность детского врача-стоматолога ООО «Джулия».

Колусев также выпускник Волгоградского медицинского университета. Он окончил интернатуру по специальности «Стоматология общей практики» в ВолгГМУ в 2012 году, прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко по программе «Стоматология детская» в 2013 году и в БОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей МЗ РФ «Стоматология ортопедическая» в 2015 году.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области