Здравоохранение

Главврачи двух больниц назначены в Волгоградской области

Здравоохранение 18.11.2024 18:24
0
18.11.2024 18:24


Изменения произошли в руководстве двух медицинских учреждений Волгоградской области. Как сообщили в облздраве, по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения назначены главные врачи в ГУЗ «Больница №22» и Ольховской ЦРБ.

- Перед новыми руководителями учреждений поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, - сообщили в профильном комитете.

Евгений Крайнов, который ранее занимал должность главного врача ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Волгограда», возглавил ГУЗ «Больница №22». Этот специалист является выпускником Волгоградского медицинского университета. Окончил интернатуру по специальности «Хирургия» в ВолгГМУ в 2000 году и «Травматология-ортопедия» в 2002 году, аспирантуру ВолгГМУ по профилю «Хирургия» в 2003, прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2020 году. 

Главным врачом Ольховской ЦРБ стал Анатолий Колусев, который с 2012 года работал детским врачом-стоматологом в ЦРБ Ольховского муниципального района, а до настоящего времени занимал должность детского врача-стоматолога ООО «Джулия».

Колусев также выпускник Волгоградского медицинского университета. Он окончил интернатуру по специальности «Стоматология общей практики» в ВолгГМУ в 2012 году, прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко по программе «Стоматология детская» в 2013 году и в БОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей МЗ РФ «Стоматология ортопедическая» в 2015 году. 

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
09.11.2024 13:13
Здравоохранение 09.11.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.11.2024 16:53
Здравоохранение 07.11.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.11.2024 08:23
Здравоохранение 07.11.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2024 07:49
Здравоохранение 06.11.2024 07:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.11.2024 21:11
Здравоохранение 01.11.2024 21:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.11.2024 15:16
Здравоохранение 01.11.2024 15:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2024 16:14
Здравоохранение 29.10.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2024 08:14
Здравоохранение 29.10.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.10.2024 07:54
Здравоохранение 26.10.2024 07:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.10.2024 21:30
Здравоохранение 25.10.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.10.2024 19:37
Здравоохранение 24.10.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.10.2024 11:13
Здравоохранение 24.10.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.10.2024 08:56
Здравоохранение 23.10.2024 08:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.10.2024 14:13
Здравоохранение 22.10.2024 14:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.10.2024 19:32
Здравоохранение 21.10.2024 19:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Карпин назвал «мягковатым» газон на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:28
В Камышине вымогателя наркотиков и его жертву приговорили к длительным срокамСмотреть фотографии
20:47
«Трещит по швам?»: волгоградцев встревожило состояние путепровода на площади ВозрожденияСмотреть фотографии
20:14
Дорожные указатели на въезде в Волгоград заменили на СталинградСмотреть фотографии
19:32
«Сирия – это не Бруней»: Карпин дал прогноз на предстоящий матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
Двое юных волжан отправили бойцам на СВО свои мотоциклыСмотреть фотографии
18:24
Главврачи двух больниц назначены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде полиция задержала 18-летнего ростовчанина за участие в преступной схемеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Тренер сборной России Карпин первым протестировал газон «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
17:32
Новая партия 500-рублевых билетов на матч России и Сирии появилась в продажеСмотреть фотографии
17:24
«В колодец лучше не плевать»: подравшихся с урнами в парке волжан пробило на философию в отделе полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
В районе Волгоградской области ищут останки пилотов бомбардировщикаСмотреть фотографии
16:42
Экипаж летевшего из Волгограда в Москву самолета подал сигнал о бедствииСмотреть фотографии
16:24
Более 4,5 тысячи волгоградцев пришли к налоговикам в День открытых дверейСмотреть фотографии
15:49
«Счастливы вернуться»: Валерий Карпин рассказал о приезде сборной России в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
В России вырастут штрафы за нарушения ПДД с января 2025 годаСмотреть фотографии
15:04
Студенты волгоградского политеха пожаловались Бастрыкину на соседей-нелегаловСмотреть фотографии
14:56
Волгоградский ботсад продлил «Бал хризантем» до 25 ноябряСмотреть фотографии
14:02
Главный тренер сборной Сирии перед матчем с Россией: «Встреча будет жесткая»Смотреть фотографии
13:53
СК возбудил дело по факту пропажи подростка в СуровикиноСмотреть фотографии
13:33
Ветеранам боевых действий вручили в Волгограде 30 седановСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Юному водителю грозит 12 лет колонии за смерть пассажира в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
Сборная Сирии начала тренировку на стадионе «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
12:44
Интернет в глубинке: на что тратят гигабайты жители сел и хуторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде Госавтоинспекция заставила владельцев 26 машин выйти из сумракаСмотреть фотографии
12:04
Стали известны личности напавших на экс-игрока «Ротора» в АстраханиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по уровню зарплат в регионахСмотреть фотографии
11:29
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к сезонному обострению ОРВИСмотреть фотографии
11:29
Новый уровень логистики: ЕвроХим-ВолгаКалий получил право на самостоятельный ремонт локомотивовСмотреть фотографии
 