Спорт

Главный тренер сборной Сирии перед матчем с Россией: «Встреча будет жесткая»

Спорт 18.11.2024 14:02
0
18.11.2024 14:02


Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана сегодня, 18 ноября, на предматчевой пресс-конференции перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится завтра, 19 ноября, на «Волгоград Арене» и начнется в 19-30 ч., поделился ожиданиями о предстоящем поединке, сообщает V102. RU.

В товарищеских матчах для нас важнее не результат, а качество самого футбола. Мы понимаем, что встреча будет жёсткая. Рады, что сыграем со сборной России и сможем показать свои лучшие качества, – заявил наставник гостей.

Также Хосе Лана рассказал, что не все футболисты сборной Сирии помогут его команде завтра.

– Будет один футболист, который не выступит в матче. У нас осталось всего шесть замен и мы не сможем дать возможность сыграть всем завтра. Некоторые травмированы, кто-то не может присутствовать по личным причинам, к сожалению. У сборной Сирии нет отдельного списка основных игроков на каждый выезд, мы выбираем из тех, кто доступен в данный момент, — поделился рулевой азиатской сборной.

Главный тренер гостей оценил уровень предстоящего соперника.

Мы видели большое количество матчей сборной России. Выделяем их индивидуальный уровень футболистов и то, как они работают в команде. Российские игроки умеют хорошо играть в нападении и защите. Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником, — заявил главный тренер национальной команды с Ближнего Востока. 


Кроме того, испанский специалист на вопрос корреспондента V102.RU ответил про прогресс сборной Сирии под его руководством. 

Команда растет. Хочется выделить концентрацию футболистов, которую они демонстрируют во время матчей. У меня нет любимой команды, чью игру можно скопировать. Мы действуем разными способами, выбирая оптимальный вариант для каждого из соперников, — заявил Лана.

Футболист сборной Сирии Эмилиано Амор также считает сборную России качественным оппонентом.

– Россия – очень сложный соперник, они действуют быстро и в одно касание. Также российские футболисты играют в агрессивной манере. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наилучшего результата в завтрашней встрече, – рассказал игрок гостей.


Отметим, после пресс-конференции сборная Сирии вышла на тренировку, которая прошла на «Волгоград Арене».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.11.2024 17:32
Спорт 18.11.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 15:49
Спорт 18.11.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 12:55
Спорт 18.11.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2024 21:54
Спорт 17.11.2024 21:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2024 19:04
Спорт 17.11.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2024 11:15
Спорт 17.11.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2024 09:10
Спорт 17.11.2024 09:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 20:20
Спорт 16.11.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 17:29
Спорт 16.11.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 15:34
Спорт 16.11.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 12:23
Спорт 16.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 09:28
Спорт 16.11.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 21:25
Спорт 15.11.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 19:32
Спорт 15.11.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 17:20
Спорт 15.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
Новая партия 500-рублевых билетов на матч России и Сирии появилась в продажеСмотреть фотографии
17:24
«В колодец лучше не плевать»: подравшихся с урнами в парке волжан пробило на философию в отделе полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
В районе Волгоградской области ищут останки пилотов бомбардировщикаСмотреть фотографии
16:42
Экипаж летевшего из Волгограда в Москву самолета подал сигнал о бедствииСмотреть фотографии
16:24
Более 4,5 тысячи волгоградцев пришли к налоговикам в День открытых дверейСмотреть фотографии
15:49
«Счастливы вернуться»: Валерий Карпин рассказал о приезде сборной России в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
В России вырастут штрафы за нарушения ПДД с января 2025 годаСмотреть фотографии
15:04
Студенты волгоградского политеха пожаловались Бастрыкину на соседей-нелегаловСмотреть фотографии
14:56
Волгоградский ботсад продлил «Бал хризантем» до 25 ноябряСмотреть фотографии
14:02
Главный тренер сборной Сирии перед матчем с Россией: «Встреча будет жесткая»Смотреть фотографии
13:53
СК возбудил дело по факту пропажи подростка в СуровикиноСмотреть фотографии
13:33
Ветеранам боевых действий вручили в Волгограде 30 седановСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Юному водителю грозит 12 лет колонии за смерть пассажира в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
Сборная Сирии начала тренировку на стадионе «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
12:44
Интернет в глубинке: на что тратят гигабайты жители сел и хуторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде Госавтоинспекция заставила владельцев 26 машин выйти из сумракаСмотреть фотографии
12:04
Стали известны личности напавших на экс-игрока «Ротора» в АстраханиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по уровню зарплат в регионахСмотреть фотографии
11:29
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к сезонному обострению ОРВИСмотреть фотографии
11:29
Новый уровень логистики: ЕвроХим-ВолгаКалий получил право на самостоятельный ремонт локомотивовСмотреть фотографии
11:10
Ночные бары в центре Волгограда проверили на нелегалов и малолетнихСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгограде из-за матча «Россия – Сирия» продлят работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
10:43
Пенсионер заживо сгорел в своем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом обнаружили сомнительное производство говяжьих котлетСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области водитель насмерть сбил женщину и скрылсяСмотреть фотографии
09:47
Моторная лодка дотла сгорела на улице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
«Порезали лицо»: в Астрахани напали на экс-игрока «Ротора»Смотреть фотографии
08:23
Первая олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко празднует День рожденияСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде расселенный дом тушили 20 часовСмотреть фотографии
 