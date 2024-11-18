Главный тренер сборной Сирии перед матчем с Россией: «Встреча будет жесткая»

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана сегодня, 18 ноября, на предматчевой пресс-конференции перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится завтра, 19 ноября, на «Волгоград Арене» и начнется в 19-30 ч., поделился ожиданиями о предстоящем поединке, сообщает V102. RU.

– В товарищеских матчах для нас важнее не результат, а качество самого футбола. Мы понимаем, что встреча будет жёсткая. Рады, что сыграем со сборной России и сможем показать свои лучшие качества, – заявил наставник гостей.

Также Хосе Лана рассказал, что не все футболисты сборной Сирии помогут его команде завтра.

– Будет один футболист, который не выступит в матче. У нас осталось всего шесть замен и мы не сможем дать возможность сыграть всем завтра. Некоторые травмированы, кто-то не может присутствовать по личным причинам, к сожалению. У сборной Сирии нет отдельного списка основных игроков на каждый выезд, мы выбираем из тех, кто доступен в данный момент, — поделился рулевой азиатской сборной.

Главный тренер гостей оценил уровень предстоящего соперника.

– Мы видели большое количество матчей сборной России. Выделяем их индивидуальный уровень футболистов и то, как они работают в команде. Российские игроки умеют хорошо играть в нападении и защите. Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником, — заявил главный тренер национальной команды с Ближнего Востока.





Кроме того, испанский специалист на вопрос корреспондента V102.RU ответил про прогресс сборной Сирии под его руководством.

– Команда растет. Хочется выделить концентрацию футболистов, которую они демонстрируют во время матчей. У меня нет любимой команды, чью игру можно скопировать. Мы действуем разными способами, выбирая оптимальный вариант для каждого из соперников, — заявил Лана.

Футболист сборной Сирии Эмилиано Амор также считает сборную России качественным оппонентом.

– Россия – очень сложный соперник, они действуют быстро и в одно касание. Также российские футболисты играют в агрессивной манере. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наилучшего результата в завтрашней встрече, – рассказал игрок гостей.





Отметим, после пресс-конференции сборная Сирии вышла на тренировку, которая прошла на «Волгоград Арене».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»