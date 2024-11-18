Спорт

Сборная Сирии начала тренировку на стадионе «Волгоград Арена»

Спорт 18.11.2024 12:55
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18.11.2024 12:55


В Волгограде сегодня, 18 ноября, игроки сборной Сирии проводят тренировку на стадионе «Волгоград Арена» перед предстоящим товарищеским матчем со сборной России, который пройдет 19 ноября.

Как сообщает спортивный обозреватель «Высоты 102» Иван Тюгаев, после разминки футболисты отработали передачи и навесные подачи. Разделившись, спортсмены  сборной Сирии приступили к отработке точности пасов всей командой. Вратари занимаются отдельно в углу поля с тренером голкиперов. 



Вся тренировка сопровождается громкими командами и указаниями от тренеров, – передает корреспондент информагентства.

Отметим, что перед началом тренировки на стадионе прошла пресс-конференция. Представители СМИ, аккредитованные на матч, смогут присутствовать на тренировке лишь первые 15 минут. 



Сборная России, которая прибыла в Волгоград накануне, 18 ноября, проведет открытую тренировку на «Волгоград Арене» сегодня вечером. 


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