Сарептский затон Волги на юге Волгограда покрылся нефтяной пленкой

Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали факт загрязнения нефтепродуктами Сарептского затона реки Волга в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, информация о появлении нефтяной пленки в Сарепском затоне, который находится в Красноармейском районе, поступила на телефон оперативного дежурного управления.

Инспекторы выехали на место происшествия вместе с представителями экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Факт загрязнения затона подтвердился.





- На момент выезда установлена нефтепленка на поверхности воды на площади 674 кв.м., - сообщили в природоохранном ведомстве.

Отобраны пробы природной поверхностной воды, загрязненной нефтепродуктами. По результатам исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу и произведен расчет причиненного ущерба.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора