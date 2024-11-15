Газон «Волгоград Арены» готовят к матчу России и Сирии

На «Волгоград Арене» готовят поле к товарищескому матчу между сборными России и Сирии, который пройдет 19 ноября и начнется в 19-30, сообщает V102.RU.

Сегодня, 15 ноября, в официальном телеграм-канале «Волгоград Арены» были опубликованы фото газона и работ, которые на нем проводятся. Поле должны привести в оптимальное состояние к предстоящему международному поединку, до которого остается всего четыре дня.





Напомним, качество газона на волгоградском стадионе в последнее время часто подвергалось критике со стороны специалистов. Например, главный тренер «КАМАЗа» из Набережных Челнов Ильдар Ахметзянов после встречи 19-го октября в рамках 15-го тура Первой лиги назвал поле на «Волгоград Арене» худшим в чемпионате среди 18-ти команд.

Однако затем в РФС опровергли это утверждение. А ранее в ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» в ответе на запрос V102.RU заверили, что реновацию газона проведут после окончания осенней части сезона Первой лиги. Отметим, последний матч на данный момент на стадионе состоялся 8 ноября. Тогда «Ротор» сыграл вничью с одноименным клубом из Сочи (1:1).





Болельщикам и непосредственным участникам товарищеской игры между сборными России и Сирии остается надеяться, что за оставшееся время газон будет приведен в норму, что позволит спортсменам и зрителям полноценно насладиться футбольным праздником вечером 19 ноября.

Фото: Стадион «Волгоград Арена» t.me