Спорт

Газон «Волгоград Арены» готовят к матчу России и Сирии

Спорт 15.11.2024 19:32
0
15.11.2024 19:32


На «Волгоград Арене» готовят поле к товарищескому матчу между сборными России и Сирии, который пройдет 19 ноября и начнется в 19-30, сообщает V102.RU.

Сегодня, 15 ноября, в официальном телеграм-канале «Волгоград Арены» были опубликованы фото газона и работ, которые на нем проводятся. Поле должны привести в оптимальное состояние к предстоящему международному поединку, до которого остается всего четыре дня.


Напомним, качество газона на волгоградском стадионе в последнее время часто подвергалось критике со стороны специалистов. Например, главный тренер «КАМАЗа» из Набережных Челнов Ильдар Ахметзянов после встречи 19-го октября в рамках 15-го тура Первой лиги назвал поле на «Волгоград Арене» худшим в чемпионате среди 18-ти команд. 

Однако затем в РФС опровергли это утверждение. А ранее в ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» в ответе на запрос V102.RU заверили, что реновацию газона проведут после окончания осенней части сезона Первой лиги. Отметим, последний матч на данный момент на стадионе состоялся 8 ноября. Тогда «Ротор» сыграл вничью с одноименным клубом из Сочи (1:1). 


Болельщикам и непосредственным участникам товарищеской игры между сборными России и Сирии остается надеяться, что за оставшееся время газон будет приведен в норму, что позволит спортсменам и зрителям полноценно насладиться футбольным праздником вечером 19 ноября.

Фото: Стадион «Волгоград Арена» t.me  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
15.11.2024 21:25
Спорт 15.11.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 17:20
Спорт 15.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 06:09
Спорт 15.11.2024 06:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.11.2024 21:06
Спорт 14.11.2024 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2024 14:27
Спорт 13.11.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2024 12:02
Спорт 12.11.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2024 21:30
Спорт 11.11.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2024 17:53 Реклама
Спорт 11.11.2024 17:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.11.2024 16:08
Спорт 11.11.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 22:32
Спорт 10.11.2024 22:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 09:14
Спорт 10.11.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 07:07
Спорт 10.11.2024 07:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 21:40
Спорт 09.11.2024 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 19:03
Спорт 09.11.2024 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 15:43
Спорт 09.11.2024 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
«Динамо-Синара» сыграет с «Ладой» в Тольятти 16 ноябряСмотреть фотографии
21:07
Невероятное везение лихача на тонированном авто попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Волгоградцам из разрушающегося дома на ул. Удмуртской спешно вручили ключи от новых квартирСмотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Сарептский затон Волги на юге Волгограда покрылся нефтяной пленкойСмотреть фотографии
20:00
А разве так можно? Ноу-хау от коммунальщиков Ерзовки обескуражило жителей поселкаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
Газон «Волгоград Арены» готовят к матчу России и СирииСмотреть фотографии
18:55
Власти заявили, что не потеряли ни рубля на «золотой» дороге в КраснослободскеСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде прозвучит «Симфония любви» в окружении 1000 свечейСмотреть фотографии
18:16
«Заставили»: волгоградец пояснил причины поджога в ТРЦ мускул-кара Dodge с украинскими номерамиСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде устроят массовые облавы на нетрезвых водителейСмотреть фотографии
17:20
Знаменитые футболисты раздадут автографы перед матчем России и СирииСмотреть фотографии
17:13
На трассе под Волгоградом столкнулись «УАЗ» и легковушки, есть раненыеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
Двоих одним ударом: в Волжском легковушка спровоцировала массовое ДТП на ул. АлександроваСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде на выходных ограничат проезд по ул. КИМ и ул. КозловскойСмотреть фотографии
16:18
В Камышине прощаются с погибшим в Мали бойцом Анатолием ИвкоСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде назвали причину эвакуации аэропортаСмотреть фотографии
15:25
Балет о рождении нового богатыря покажут в «Царицынской опере»Смотреть фотографии
15:12
В Волгограде на «ЦПКиО» и «Мамаевом кургане» запретят остановку трамваевСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде эвакуировали аэропортСмотреть фотографии
14:47
Суд обязал мэрию обезопасить волгоградцев при ЧС в парке «Юбилейном»Смотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом после реставрации открыли памятник защитникам СталинградаСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы стали массово отказываться от дорогой ипотекиСмотреть фотографии
12:35
Суд в Волгограде взял 10-дневную паузу в процессе о госизмене ЖуравеляСмотреть фотографии
12:35
В 2025 году техобслуживание «Волгоград Арены» обойдётся в 38,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:48
Андрей Бочаров проводит сессию по развитию строительной отраслиСмотреть фотографии
10:26
Госдума утвердила социальные поправки ЕР в федеральный бюджет во втором чтенииСмотреть фотографии
10:06
Источник: суд над Журавелем по госизмене завершится в Волгограде до конца декабряСмотреть фотографии
10:06
Владимир Путин назначил в Волгоградской области трёх районных судейСмотреть фотографии
09:33
Инспектор ленинского СИЗО-5 изрезал жену ножом в пункте выдачи маркетплейсаСмотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом убившего сожительницу армянина приговорили к 9 годам тюрьмыСмотреть фотографии
 