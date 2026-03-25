Проект планировки территории, предусматривающий продление улицы Александрова до Третьей продольной в Волгограде, скорректируют в связи со строительством капитального объекта. Согласно постановлению главы города, изменения в уже согласованную документацию планируют внести по итогам общественных обсуждений, которые пройдут 2 - 17 апреля.

Проект планировки указанной территории был утвержден еще в 2013 году. Изменения коснутся границ земельного участка общей площадью 0,16 га.

- На планируемой территории устанавливается зона планируемого размещения магазинов (торговой площадью до 5000 кв.м., общей площадью объектов капитального строительства не более 300 кв.м.), - указано в документации. - Планируется размещение объекта капитального строительства - магазина строительных материалов торговой площадью – 200 кв.м. общей площадью 285 кв.м, этажностью -1.

Магазин будет построен на территории, состоящей из двух смежных участков, которые находятся в частной общедолевой собственности. Основной подъезд к магазину будет осуществляться от существующей дороги по ул. Алюминиевая, а дополнительный – от проектируемой дороги по ул. Берриловая.

