5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
40 медалей и первое место: успех волгоградских пловцов в Краснодаре

С 18 по 21 марта Краснодар стал центром притяжения для любителей плавания: во Дворце водных видов спорта прошёл чемпионат и первенство Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 670 пловцов из 14 субъектов России – от Краснодарского края до Республики Крым. Спортсмены боролись за медали в разных возрастных категориях: мужчины и женщины 14 лет и старше (2012 года рождения и старше), юниоры, юниорки, юноши и девушки.

В заключительный день чемпионата команда Волгоградской области подтвердила свой высокий класс новыми яркими победами. А по итогам четырёхдневных состязаний она стала единоличным лидером турнира, собрав поистине внушительный комплект наград: 17 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей! Такой результат не только подчеркнул мастерство волгоградских пловцов, но и показал серьёзный потенциал региона в развитии этого вида спорта.

На дистанции 200 метров комплексным плаваниемсреди мужчин волгоградский пловец Михаил Щербаков продемонстрировал своё мастерство и одержал уверенную победу с результатом 2:01,33. Его соперники из Краснодарского края – Александр Матвеев (2:07,21) и Илья Сергунин (2:08,37) – не смогли составить серьёзной конкуренции. Этот заплыв стал одним из самых ярких моментов турнира.

Волгоградская школа плавания показала абсолютное доминирование на дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин: весь пьедестал заняли представительницы региона. Полина Козякина завоевала золото с результатом 4:16,27. Серебро досталось Валерии Бражниченко (4:21,71), а бронзу взяла Лали Панкратова (4:24,75). Эта тройка спортсменок продемонстрировала отличную подготовку и тактическую выдержку на дистанции, подтвердив статус Волгоградской области как одного из лидеров российского плавания.

На короткой дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин волгоградцы вновь оказались в числе призёров. Вячеслав Зуев завоевал серебро с результатом 23,14 с, а Александр Шаркевич взял бронзу (23,19 с). Победу в этом заплыве одержал Артём Лукашов из Республики Крым (23,01 с).

Иван Моргун из Волгоградской области был вне конкуренции на дистанции 800 метров вольным стилем среди мужчин. Его победное время – 8:10,29 –позволило опередить сильного соперника из Ростовской области Андрея Филипца (8:14,10) и Илью Сергунина из Краснодарского края (8:35,40). 

В комбинированной эстафете 4×100 метров среди мужчин команда Волгоградской области – Григорий Черногаев, Александр Шаркевич, Эдуард Кузнецов и Михаил Щербаков – показала слаженную работу и завоевала серебро с результатом 3:53,37. Первое место досталось команде Краснодарского края (3:49,36), а третье – Ставропольскому краю (3:56,27).

Чемпионат ЮФО и СКФО по плаванию в Краснодаре продемонстрировал высокий уровень подготовки спортсменов из разных регионов. Особенно ярко проявили себя команды Волгоградской области и Краснодарского края, показав слаженную и целеустремлённую работу.

Александр Веселовский

13:01
«Выпотрошил и бросил»: в Волгограде нашлись новые жертвы горе-автослесаря с ЛатошинкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
В Волгограде мужчина на электровелосипеде протаранил автоСмотреть фотографии
11:49
40 медалей и первое место: успех волгоградских пловцов в КраснодареСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде заменили 100 метров послевоенного водоводаСмотреть фотографии
10:43
Волгоградского школьника наградили за рассказ об обороне СталинградаСмотреть фотографии
10:01
«Каустик» объявил о возвращении Вадима ИбраковаСмотреть фотографии
09:32
«Это просто психологический фастфуд»: врач-психотерапевт – о популярности мистических программ и прогнозов астрологовСмотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:13
В Волжском нашли школьников, затеявших потасовку в ТЦСмотреть фотографии
07:41
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
07:06
В Волгограде под охрану взяли воспоминание об утраченном «Федоровском саде»Смотреть фотографии
21:35
В Волгограде продление 0-й Продольной до Тулака оценили в 6,5 млрд рублейСмотреть фотографии
20:46
Её томатами засеяли треть полей СССР: скончалась волгоградский селекционер Лия ПоповаСмотреть фотографии
19:34
Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:47
Волгоградские школьники спели в федеральном эфире об отключении интернетаСмотреть фотографии
16:18
Три человека сгорели заживо после ДТП с бензовозом в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
В Волгограде до 11 выросло число отменённых и отложенных авиарейсовСмотреть фотографии
14:53
Минобороны: 54 БПЛА сбиты днём в Волгоградской области и других регионахСмотреть фотографии
14:31
БПЛА помогли отыскать нелегалов в лабиринте телиц под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
В Волгограде открыли аэропорт и отменили повторную угрозу по БПЛАСмотреть фотографии
13:44
Отсчёт пошёл: Андрей Бочаров дал 10 лет на возведение кампуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:51
Не хватило огня? Тренеры оценили матч «Факела» с «Ротором» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
Росавиация закрыла для самолётов воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:14
Волгоградского школьника наградят в Москве за рассказ об обороне СталинградаСмотреть фотографии
10:44
«Ротор» обыграл «Факел» в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:03
Андрей Бочаров поручил выплатить волгоградским чернобыльцам по 10 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:56
МАК займётся расследованием аварийной посадки Ан-2 под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на полёты пассажирских судовСмотреть фотографии
07:56
Минобороны сообщило о ликвидации новых БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
 