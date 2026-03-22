40 медалей и первое место: успех волгоградских пловцов в Краснодаре





С 18 по 21 марта Краснодар стал центром притяжения для любителей плавания: во Дворце водных видов спорта прошёл чемпионат и первенство Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 670 пловцов из 14 субъектов России – от Краснодарского края до Республики Крым. Спортсмены боролись за медали в разных возрастных категориях: мужчины и женщины 14 лет и старше (2012 года рождения и старше), юниоры, юниорки, юноши и девушки.

В заключительный день чемпионата команда Волгоградской области подтвердила свой высокий класс новыми яркими победами. А по итогам четырёхдневных состязаний она стала единоличным лидером турнира, собрав поистине внушительный комплект наград: 17 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей! Такой результат не только подчеркнул мастерство волгоградских пловцов, но и показал серьёзный потенциал региона в развитии этого вида спорта.

На дистанции 200 метров комплексным плаваниемсреди мужчин волгоградский пловец Михаил Щербаков продемонстрировал своё мастерство и одержал уверенную победу с результатом 2:01,33. Его соперники из Краснодарского края – Александр Матвеев (2:07,21) и Илья Сергунин (2:08,37) – не смогли составить серьёзной конкуренции. Этот заплыв стал одним из самых ярких моментов турнира.

Волгоградская школа плавания показала абсолютное доминирование на дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин: весь пьедестал заняли представительницы региона. Полина Козякина завоевала золото с результатом 4:16,27. Серебро досталось Валерии Бражниченко (4:21,71), а бронзу взяла Лали Панкратова (4:24,75). Эта тройка спортсменок продемонстрировала отличную подготовку и тактическую выдержку на дистанции, подтвердив статус Волгоградской области как одного из лидеров российского плавания.

На короткой дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин волгоградцы вновь оказались в числе призёров. Вячеслав Зуев завоевал серебро с результатом 23,14 с, а Александр Шаркевич взял бронзу (23,19 с). Победу в этом заплыве одержал Артём Лукашов из Республики Крым (23,01 с).

Иван Моргун из Волгоградской области был вне конкуренции на дистанции 800 метров вольным стилем среди мужчин. Его победное время – 8:10,29 –позволило опередить сильного соперника из Ростовской области Андрея Филипца (8:14,10) и Илью Сергунина из Краснодарского края (8:35,40).

В комбинированной эстафете 4×100 метров среди мужчин команда Волгоградской области – Григорий Черногаев, Александр Шаркевич, Эдуард Кузнецов и Михаил Щербаков – показала слаженную работу и завоевала серебро с результатом 3:53,37. Первое место досталось команде Краснодарского края (3:49,36), а третье – Ставропольскому краю (3:56,27).

Чемпионат ЮФО и СКФО по плаванию в Краснодаре продемонстрировал высокий уровень подготовки спортсменов из разных регионов. Особенно ярко проявили себя команды Волгоградской области и Краснодарского края, показав слаженную и целеустремлённую работу.

Александр Веселовский