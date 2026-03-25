В Волжском накануне церковных праздников закроют въезд на кладбища





В Волжском накануне Вербного воскресения, Пасхи и Красной горки закроют въезд на городские кладбища.

Проехать по территории кладбища волжане не смогут как в дни массовой уборки могил, так и перед важными церковными праздниками. С 6 по 10, а также с 13 по 18 апреля ограничения будут действовать с 7:00 до 13:00.

Накануне праздников – 11, 18 и 20 апреля дорожный «кирпич» на въезде установят с 7:00 до 20:00. На Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу – 5, 12, 19 и 21 апреля – въезд на кладбища закроют с 7:00 до 15:00. Исключение из правил сотрудники сделают только лишь для работающей на погостах спецтехники.

- Перед важными церковными праздниками у мест захоронения убирают мусор и ветки. На втором и третьем кладбищах заменили водопровод, в три раза увеличив количество кранов, - отчитываются в пресс-службе администрации Волжского. - К остальным кладбищам организуют подвоз воды. На территории также установят новые баки для мусора и завезут свежий песок.

В Волгограде въезд на кладбища ограничат с 20 марта по 11 апреля. Горожанам, приехавшим к могилам близких с 9:00 до 13:00, придется парковать машины на обочине и идти пешком.

