



Чемпионат России по танцевальному спорту, проходящий с 20 по 29 марта во Дворце Ирины Винер в Москве, собрал 137 сильнейших танцевальных дуэтов страны. На паркете столицы сошлись лучшие спортсмены, чтобы побороться за звание чемпионов в разных возрастных категориях и программах.

22 марта стали известны итоги соревнований в европейской программе — и вновь отличились волгоградцы. Иван Решетников и Елизавета Харинова завоевали титул чемпионов России, подтвердив свой высокий уровень и стабильность выступлений. Это уже вторая подряд победа дуэта на национальном уровне: годом ранее они также поднимались на высшую ступень пьедестала.

Борьба за медали оказалась напряжённой – конкуренция на чемпионате России растёт с каждым годом. В итоге пьедестал сложился так:

Золото досталось Ивану Решетникову и Елизавете Хариновой из Волгограда.

Серебро завоевали Иван Варфоломеев и Яна Машарова из Москвы.

Бронзу взяли Кирилл Власов и Кристина Полунина из Нижнего Новгорода.

Иван и Елизавета представляют волгоградский танцевально‑спортивный клуб «Мечта» (СШ №22) и тренируются под руководством опытных наставников Владимира Кривошеева и Михаила Карбаинова. Пара выступает вместе более десяти лет — за это время они прошли путь от перспективных юниоров до признанных мастеров международного уровня.

За годы карьеры спортсмены добились заметных успехов на международной арене: в 2017 году они завоевали серебряные медали первенства мира среди юниоров, в 2019‑м – бронзовые медали первенства мира, в 2021‑м одержали победу на первенстве мира. В 2024 году пара взяла золото Кубка России, а в 2025‑м получила звание чемпионов мира по танцевальному спорту в европейской программе.

Сейчас чемпионат позади, но танцевальный сезон ещё не завершён. Иван и Елизавета вернутся к тренировкам, чтобы проанализировать выступление, отработать новые элементы и подготовиться к следующим соревнованиям. Впереди – новые турниры, где пара сможет показать, на что способна после столь значимой победы.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла