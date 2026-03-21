«Ротор» обыграл «Факел» в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Футбол любит моменты, когда статистика отступает перед характером. В рамках 25‑го тура Первой лиги волгоградский «Ротор», идущий седьмым и переживающий серию без побед, показал достойную игру и обыграл безоговорочного лидера чемпионата – воронежский «Факел».





Стадион «Волгоград Арена» замер в предвкушении: в гости к местному «Ротору» приехал фаворит Лиги PARI – воронежский «Факел». Перед матчем всё говорило в пользу гостей: отрыв от второго места в семь очков, семиматчевая беспроигрышная серия и убедительная победа над сине-голубыми в первом круге – 4:0. Но футбол любит сюрпризы – и этот вечер стал для Волгограда по-настоящему праздничным: «Ротор» обыграл грозного соперника со счётом 1:0.









С первых минут хозяева захватили инициативу. Жёсткая и принципиальная борьба шла на каждом участке поля, но «Ротор» действовал интереснее, у команды стала получаться игра в пас. Мы увидели ту игру о которой говорят болельщики. Чёткий контроль мяча, игровая дисциплина и главное, игроки не сбиваются на навал, а действуют изобретательно. Команда сумела воплотить на поле тренерскую мысль. Чем запомнились воронежцы: хорошая «физика» и жёсткая игра, порой на грани фола. Креатива мы не увидели.





Самые яркие моменты пришлись на пятиминутку в середине тайма: на 17‑й минуте Илья Сафронов мощно пробил по воротам – вратарь «Факела» Игорь Обухов парировал удар. Всего через три минуты Глеб Шильников заставил трибуны ахнуть: его дальний выстрел угодил в перекладину.





На 23‑й минуте настал решающий момент. После мощного удара волгоградцев мяч отскочил от перекладины прямо к Абу‑Саиду Эльдарушеву. Нападающий по замысловатому траффику отправил мяч в сетку – 1:0.





До перерыва «Ротор» мог не раз удвоить преимущество. На 38‑й минуте Сафронов пробил в касание после точной передачи Бардыбахина – и снова Обухов спас команду великолепным сейвом. А на последней минуте тайма Сергей Макаров мощно исполнил штрафной, заставив дрожать крестовину ворот.





Первый тайм стал лучшим отрезком игры «Ротора» под руководством Дмитрия Парфёнова: высокий темп, слаженные действия и постоянная угроза воротам соперника.





Во втором тайме началась битва за результат. Волгоградцы предпочли не рисковать в атаке, а снова сели в оборону стараясь удержать победный счёт. В этом матче «Ротор» действовал предельно дисциплинированно: игроки успевали перекрывать зоны, блокировать удары, не раз команду выручил Никита Чагров.





Дмитрий Парфёнов грамотно использовал замены – вышедшие на 71‑й минуте свежие Егор Данилкин и Илья Родионов добавили энергии в защитные действия хозяев.





Во втором тайме было много борьбы, много желания, но действительно голевых моментов соперники практически не создали. Волжане бились без устали, более того, в самой концовке «Ротор» мог забить второй гол усилиями Саида Алиева: Саид угрожал воротам на 86‑й и 88‑й минутах, но его удары не достигли цели. Последние минуты прошли под мощным давлением «Факела»: гости бросили все силы вперёд, пытаясь сравнять счёт. Но «Ротор» выстоял. Счёт так и остался 1:0 в пользу волгоградцев, которые одержали очень важную победу над лидером и вплотную подтянулись к заветной четвёрке.









«Ротор» (Волгоград) – «Факел» (Воронеж) – 1:0 (1:0).

20 марта. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». 10238 зрителей.

Судьи: Данил Каширин (Уфа), Александр Павлов (Саратов), Вячеслав Охрименко (Майкоп).

«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Трошечкин, Симонян (Кайнов, 76), Арбузов (Данилкин, 71), Сафронов (Родионов, 71), Эльдарушев (Алиев, 71).

«Факел»: Обухов, Тодорович, Гапонов, Габараев (Альшин, 46), Журавлёв, Багамаев (Симонов, 40), Нетфуллин (Магомедов, 46), Якимов (Турищев, 80), Гиоргобиани, Пуси (Уридия, 80), Гнапи.

Гол: Эльдарушев, 23 (1:0).

Предупреждены: Храмцов 57, Покидышев 79, Чагров 84 – Габараев 28, Тодорович 45, Журавлев 83.

Матч подтвердил, что в футболе статус и статистика не всегда определяют исход. Грамотная тактика, дисциплина и эмоциональный настрой «Ротора» перевесили класс и амбиции лидера чемпионата. Волгоградцы показали, что способны не только сдерживать сильного соперника, но и доминировать над ним – по крайней мере, на отрезке в 45 минут.





Победа значительно улучшила положение «Ротора» в турнирной таблице. Команда прервала неудачную серию, набрала 36 очков и поднялась на шестое место – теперь волгоградцы в зоне борьбы за стыковые матчи. Следующий матч «Ротор» проведёт в Новороссийске с местным «Черноморцем», начало в 16:30.

















































Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"