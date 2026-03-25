



Сегодня, 25 марта, в ритуальном комплексе «Память» прошла церемония прощания с известным волгоградским журналистом Анатолием Любименко. Проводить в последний путь журналиста пришли десятки людей – его бывшие коллеги, друзья и те, кому посчастливилось встретить на своем жизненном пути этого светлого, доброго, высокообразованного человека.



Одна из бывших коллег Анатолия вспоминала, как однажды он оригинально поздравил ее с днем рождения.



- Собрались родные, куча гостей и вдруг раздается звонок с неизвестного номера и мужской голос выдает поздравление на французском! Я обомлела. Потом попросила его повторить по громкой связи для гостей – все были потрясены, - рассказала женщина.



- Я никогда не слышал, чтобы он на кого-то повышал голос. Если хотел донести свою позицию, всегда это делал спокойно и аргументировано. Он был настоящим интеллигентом с широким кругозором. И просто хорошим мужиком, - говорит другой его товарищ.



Анатолий с женой Ириной воспитали троих сыновей. У них – шесть внуков, которых Анатолий обожал. Его средний сын Иван Любименко, поблагодарив всех, кто пришел проститься с его отцом, выступил с короткой и проникновенной речью.



- Папа, спасибо тебе за все. За то, что воспитал нас нормальными людьми, за то, что привил нам любовь к спорту и чувство ответственности. За то, что научил нас быть хорошими отцами, - сказал он, не сдерживая слезы.



Напомним, Анатолию Любименко было 69 лет. Он сгорел буквально за считанные недели от тяжелой болезни. В памяти людей, которым повезло быть с ним рядом, он оставил такой же светлый след, каким был сам.





