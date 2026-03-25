Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Реализм в «грязном» виде: в Волгограде улица живописца Репина потонула в завалах мусора

В Краснооктябрьском районе Волгограда жильцы новых многоквартирных домов взывают к совести коммунальных служб и регионального оператора по вывозу ТКО «ЭкоЦентр». Выбрав для новоселья улицу имени известного живописца Ивана Репина, волгоградцы и не думали, что пейзажи за их окнами будут представляться каждый день в духе самого сурового реализма. Волгоградцы заявляют: они устали от непролазной грязи и мусорных завалов рядом с новостройками. 

С жалобой на недостаточную уборку мусора и отсутствие дорог как таковых обратились в редакцию ИА «Высота 102» жильцы дома №10 на ул. Репина. Свои слова горожане подкрепили видеокадрами. 



– К контейнерной площадке у нас ездит очень маленькая машина «ЭкоЦентра». Большой мусоровоз то ли из-за отсутствия нормальной дороги, то ли по какой-то другой причине к нам попросту не ездит. Тот грузовик, который приезжает далеко не каждый день, физически не может вывезти весь мусор, который успевает скопиться на площадке. Рабочие вытряхивают содержимое баков и уезжают, все прочее в маленькие мусоровозы попросту не помещается, – сообщают жители ул. Репина. 

Первое видео с площадкой, захлебнувшейся в горах мусора, волгоградцы прислали в редакцию 20 марта. В тот же день  информагентство попросило «ЭкоЦентр» прокомментировать ситуацию, однако, ответа на запрос  так и не поступило. Меж тем, сообщают жители Репина, с уборкой площадки к 24 марта к ним все-таки приезжали. На новых видеокадрах  – и пустые баки и практически чистая площадка, а вот вокруг нее  – по-прежнему шины, ветки и утрамбованный в грязь бытовой мусор. 

– Интересное, но не смешное кино получается. Тот мусор, что ранее не вывозился толком, теперь никто убирать не собирается, видимо. Нелепо и даже глупо выглядят пустые баки на фоне общего безобразия. Есть ли у коммунальных служб Волгограда хотя бы остатки совести? И что мешает рабочим «ЭкоЦентра» собрать и вывезти все то, до чего их руки до сих пор не доходили? Что мешает наладить регулярный вывоз отходов нормальными, вместительными, мусоровозами? Мы, простите, деньги регоператору платим исправно. Может быть, господа депутаты обратят на нашу проблему внимание?  – задаются вопросами горожане.


Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о патовой ситуации, сложившейся в том же Краснооктябрьском районе Волгограда, однако в частном секторе. Там, как лично убедился фотограф информагентства, смесь из бытовых и крупногабаритных отходов поглотила уже полдороги. С улицы Водопадной вывоз мусора и вовсе не осуществляется уже месяц. 



Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

20:04
«Он научил нас быть отцами»: в Волгограде простились с журналистом Анатолием ЛюбименкоСмотреть фотографии
19:51
Два московских авиарейса отменены в Волгограде 25 мартаСмотреть фотографии
19:30
Синоптик рассказала, какой погодой Волгоград проводит первый месяц весныСмотреть фотографии
19:09
«Больше 50 лет воспитывала дошколят»: в Жирновске простятся с талантливым педагогом Лидией ЧуренковойСмотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области назвали размер родительской платы за детсадыСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде родители малышей пожаловались на «коридорную» госпитализацию в детской больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
17:21
Коммунальщики приоденут в полимер теплотрассу на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:11
Суд по делу об убийстве судьи Ветлугина отложили в Волгограде на 2 апреляСмотреть фотографии
16:47
Волгоградские депутаты предложат Мишустину отказаться от части доходов ради регионовСмотреть фотографии
16:20
Реализм в «грязном» виде: в Волгограде улица живописца Репина потонула в завалах мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волжском накануне церковных праздников закроют въезд на кладбищаСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области объявили локальную охоту на волковСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде помогут пострадавшим с 1 марта от БПЛА бизнесменамСмотреть фотографии
15:02
Водители – на Android, пассажиры – на iPhone: Drivee составил аналитический портрет водителя в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
Мобильные офисы ФНС примут жителей Дубовки, Котово и ДаниловкиСмотреть фотографии
14:37
Ревнивого волгоградца заставили отработать слитые в сеть интимные фото бывшейСмотреть фотографии
14:31
В России 70 участников СВО стали преподавателями в школахСмотреть фотографии
13:53
В ДТП с перевертышем в Волгограде пострадала 6-месячная девочкаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:17
Андрей Бочаров поручил новой комиссии оптимизировать поддержку ветеранов СВОСмотреть фотографии
13:12
Суперфинал СКФО и ЮФО по баскетболу: «Динамо» – «Сталинград»Смотреть фотографии
13:04
В Волгограде с опозданием ожидают рейсы из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
13:02
Огромный долг и 35 штрафов: у волгоградки арестовали люксовый «Ягуар»Смотреть фотографии
12:31
Спасенные приставами щенки хаски умерли в волгоградском приютеСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом поднадзорный в магазине пытался зарезать полицейскогоСмотреть фотографии
11:51
В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглецаСмотреть фотографии
11:42
«Весна запустила все сезонные процессы»: в Волгограде зацвела нежнейшая вербаСмотреть фотографии
11:22
Водитель электровелосипеда сбил женщину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:16
ФАС до конца года «отсрочила» запрет на рекламу в TelegramСмотреть фотографии
11:11
Селяне из Волгоградской области могут стать жертвами мошенников из «Росстата»Смотреть фотографии
 