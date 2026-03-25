В Краснооктябрьском районе Волгограда жильцы новых многоквартирных домов взывают к совести коммунальных служб и регионального оператора по вывозу ТКО «ЭкоЦентр». Выбрав для новоселья улицу имени известного живописца Ивана Репина, волгоградцы и не думали, что пейзажи за их окнами будут представляться каждый день в духе самого сурового реализма. Волгоградцы заявляют: они устали от непролазной грязи и мусорных завалов рядом с новостройками.

С жалобой на недостаточную уборку мусора и отсутствие дорог как таковых обратились в редакцию ИА «Высота 102» жильцы дома №10 на ул. Репина. Свои слова горожане подкрепили видеокадрами.





– К контейнерной площадке у нас ездит очень маленькая машина «ЭкоЦентра». Большой мусоровоз то ли из-за отсутствия нормальной дороги, то ли по какой-то другой причине к нам попросту не ездит. Тот грузовик, который приезжает далеко не каждый день, физически не может вывезти весь мусор, который успевает скопиться на площадке. Рабочие вытряхивают содержимое баков и уезжают, все прочее в маленькие мусоровозы попросту не помещается, – сообщают жители ул. Репина.

Первое видео с площадкой, захлебнувшейся в горах мусора, волгоградцы прислали в редакцию 20 марта. В тот же день информагентство попросило «ЭкоЦентр» прокомментировать ситуацию, однако, ответа на запрос так и не поступило. Меж тем, сообщают жители Репина, с уборкой площадки к 24 марта к ним все-таки приезжали. На новых видеокадрах – и пустые баки и практически чистая площадка, а вот вокруг нее – по-прежнему шины, ветки и утрамбованный в грязь бытовой мусор.

– Интересное, но не смешное кино получается. Тот мусор, что ранее не вывозился толком, теперь никто убирать не собирается, видимо. Нелепо и даже глупо выглядят пустые баки на фоне общего безобразия. Есть ли у коммунальных служб Волгограда хотя бы остатки совести? И что мешает рабочим «ЭкоЦентра» собрать и вывезти все то, до чего их руки до сих пор не доходили? Что мешает наладить регулярный вывоз отходов нормальными, вместительными, мусоровозами? Мы, простите, деньги регоператору платим исправно. Может быть, господа депутаты обратят на нашу проблему внимание? – задаются вопросами горожане.





Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о патовой ситуации, сложившейся в том же Краснооктябрьском районе Волгограда, однако в частном секторе. Там, как лично убедился фотограф информагентства, смесь из бытовых и крупногабаритных отходов поглотила уже полдороги. С улицы Водопадной вывоз мусора и вовсе не осуществляется уже месяц.









Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»