



С 23 по 27 марта в Краснодаре на базе Центра спортивной подготовки проходят чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

За медали борются около 300 спортсменов из 30 регионов страны. В программе – заезды среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок до 19 лет на дистанциях 2000 м, 1000 м, 500 м и 200 м.

Первый соревновательный день был посвящён заездам на 2000 метров – самой длинной дистанции в программе. Она требует от гребцов не только скорости, но и грамотного распределения сил: важно не выложиться слишком рано и сохранить запас на финишный рывок.

В заездах байдарок‑одиночек среди мужчин победу одержал Иван Некрасов из Краснодарского края с результатом 7:42,51. С первых метров дистанции он задал высокий темп и не позволил соперникам приблизиться на финишном отрезке. Серебро у Дмитрия Авдеева (Краснодарский край / Тверская область) – 7:47,04. Спортсмен показал стабильный ход, держался в лидерах на протяжении всей гонки и сумел сохранить силы для финишного ускорения. Бронзовую награду завоевал Максим Спесивцев из Ростовской области (7:50,68), продемонстрировавший ровную гонку без резких перепадов темпа.

Среди женщин в байдарке‑одиночке первенствовала Елена Миронченко (Краснодарский край) с результатом 8:38,27. Она контролировала ход гонки с самого старта, уверенно лидируя на всех отрезках дистанции. Второе место заняла Анастасия Кравченко (Алтайский край / Приморский край), показавшая время 8:57,42. Спортсменка нарастила темп на второй половине дистанции и опередила ближайших соперниц в борьбе за серебро. Бронзу выиграла Елизавета Янучек из Москвы 9:11,53.

В дисциплине каноэ‑одиночка среди мужчин золото завоевал Михаил Карпов (Краснодарский край) –8:39,54. Он с первых метров задал высокий темп и сумел удержать лидерство до финиша. Серебро досталось Данилу Положенцеву (Волгоградская область / Ульяновская область) с результатом –8:48,79. Спортсмен шёл в группе лидеров на протяжении всей гонки и показал стабильный результат без резких перепадов темпа. Бронзовую медаль выиграл Илья Штокалов из Самарской области – 8:55,96.

Впереди – ещё несколько дней захватывающих соревнований! С 25 по 27 марта пройдут заезды на дистанциях 1000 м, 500 м и 200 м.

Александр Веселовский

Фото: Федерация каноэ России