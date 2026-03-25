Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Экс-главу мэрии Ростова Логвиненко оставили в СИЗО до 23 июня
Суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе администрации Ростова Алексею Логвиненко до 23 июня. Как передает Привет-Ростов, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере —...
 Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»
В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28...
Волгоградский гребец на пьедестале: итоги первого дня чемпионата России

С 23 по 27 марта в Краснодаре на базе Центра спортивной подготовки проходят чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

За медали борются около 300 спортсменов из 30 регионов страны. В программе – заезды среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок до 19 лет на дистанциях 2000 м, 1000 м, 500 м и 200 м.

Первый соревновательный день был посвящён заездам на 2000 метров – самой длинной дистанции в программе. Она требует от гребцов не только скорости, но и грамотного распределения сил: важно не выложиться слишком рано и сохранить запас на финишный рывок.

В заездах байдарок‑одиночек среди мужчин победу одержал Иван Некрасов из Краснодарского края с результатом 7:42,51. С первых метров дистанции он задал высокий темп и не позволил соперникам приблизиться на финишном отрезке. Серебро у Дмитрия Авдеева (Краснодарский край / Тверская область) – 7:47,04. Спортсмен показал стабильный ход, держался в лидерах на протяжении всей гонки и сумел сохранить силы для финишного ускорения. Бронзовую награду завоевал Максим Спесивцев из Ростовской области (7:50,68), продемонстрировавший ровную гонку без резких перепадов темпа.

Среди женщин в байдарке‑одиночке первенствовала Елена Миронченко (Краснодарский край) с результатом 8:38,27. Она контролировала ход гонки с самого старта, уверенно лидируя на всех отрезках дистанции. Второе место заняла Анастасия Кравченко (Алтайский край / Приморский край), показавшая время 8:57,42. Спортсменка нарастила темп на второй половине дистанции и опередила ближайших соперниц в борьбе за серебро. Бронзу выиграла Елизавета Янучек из Москвы 9:11,53.

В дисциплине каноэ‑одиночка среди мужчин золото завоевал Михаил Карпов (Краснодарский край) –8:39,54. Он с первых метров задал высокий темп и сумел удержать лидерство до финиша. Серебро досталось Данилу Положенцеву (Волгоградская область / Ульяновская область) с результатом –8:48,79. Спортсмен шёл в группе лидеров на протяжении всей гонки и показал стабильный результат без резких перепадов темпа. Бронзовую медаль выиграл Илья Штокалов из Самарской области – 8:55,96.

Впереди – ещё несколько дней захватывающих соревнований! С 25 по 27 марта пройдут заезды на дистанциях 1000 м, 500 м и 200 м.

Александр Веселовский

Фото: Федерация каноэ России

Лента новостей

10:53
Убийца федерального судьи Ветлугина расскажет о совершенном им злодеянииСмотреть фотографии
10:38
Кишечную палочку нашли в мясе птицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
Минцифры просит разрешить «Почте России» доставлять посылки через аутсорсингСмотреть фотографии
09:31
Волгоград признан городом с самым дешёвым жильём для туристовСмотреть фотографии
09:29
В парках Волгограда и области культурно провели время более 1 млн человекСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области свдинули сезон охоты на птицСмотреть фотографии
08:38
В России стартовала приемная кампания в первый классСмотреть фотографии
08:29
Массированная атака дронов на регионы обошла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:20
174 волгоградских артиста вышли досрочно на пенсиюСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцам рассказали, где платят больше 100 тысячСмотреть фотографии
07:54
В райцентре Волгоградской области простятся с участником СВО Федором СтраховымСмотреть фотографии
07:41
Волейболистки «Волжаночки‑ГРАСС» уступили на тай‑брейкеСмотреть фотографии
07:10
В Волгоградской области «пошла на поправку» краснокнижная шемая. Но ловить ее все равно нельзяСмотреть фотографии
06:41
Волгоградский гребец на пьедестале: итоги первого дня чемпионата РоссииСмотреть фотографии
06:11
Гигантская свалка выросла за РЦ «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
Под Волгоградом за 64 млн рублей выведут из сумрака шесть региональных дорогСмотреть фотографии
20:31
Володин призвал оставить женщинам право принимать решение об абортахСмотреть фотографии
19:34
В Волгограде массово закрылись магазины бюджетной одежды ModisСмотреть фотографии
18:56
Сотрудник Россельхознадзора Яблоновский трагически погиб в РостовеСмотреть фотографии
18:52
В Волгоградской области в ДТП с подростками за рулём погибли 7 человекСмотреть фотографии
18:34
Душил, бил и резал: 15-летний с особой жестокостью убивал 51-летнюю волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В Волгограде депутаты и специалисты КТР рассмотрели тарифы на теплоСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде ТРК «Европа» лишился привычного названия из-за закона «о вывесках»Смотреть фотографии
16:42
Памятник-«двойник» Луке Крымскому открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
Аферистка со стажем испортила москвичке свадьбу, а волгоградцу застольеСмотреть фотографии
15:18
Суд в Сочи оставил Пака за решеткой на 11 лет за убийство волгоградки в ДТПСмотреть фотографии
14:51
«Мне мстили за правду»: суд восстановил на работе незаконно уволенного главбуха Быковской ЦРБСмотреть фотографии
14:45
Сезон мошки в Волгоградской области начнется позже обычногоСмотреть фотографии
14:24
Волгоградцам напомнили о проверках целей и получателей денежных переводовСмотреть фотографии
14:23
Авито открыл категорию сим-карт: первым оператором на платформе стал БилайнСмотреть фотографии
 