В Волгограде помогут пострадавшим с 1 марта от БПЛА бизнесменам





Власти Волгограда завершили разработку порядка оказания помощи бизнесменам, чьи нестационарные кафе, торговые ларьки и галереи пострадали от атак БПЛА. Проект постановления уточняет перечень документов, предоставляемых коммерсантами, процедуру осмотра объектов районными администрациями, а также срок, с которого начинает действовать мера государственной поддержки.

Для освобождения от платы по договорам на размещение нестационарных объектов на территории муниципалитета, предпринимателям предстоит направить властям: копию документа удостоверяющего личность и копию постановления о признании потерпевшим по уголовному делу о налёте беспилотников.

В свою очередь районные власти обязаны организовать комиссионный осмотр коммерческих объектов, пострадавших от удара ВСУ, с фиксацией повреждений.

Согласно проекту постановления, право на выплату будут иметь лишь те предприниматели, чьи кафе, торговые лавки и галереи пострадали после 1 марта 2026 года.

Напомним, как ранее сообщала редакция, несколько недель назад городская администрация разработала проект постановления об освобождении от платы по договорам на размещение нестационарных объектов на территории Волгограда, поврежденных в результате атак беспилотных летательных аппаратов.

19 марта соответствующий документ был утверждён депутатами. В случае полного разрушения нестационарного сооружения предусмотрены полугодовые каникулы на оплату в рамках договора НТО, в случае частичного повреждения предприниматели могут рассчитывать на освобождение от платежей на период до двух месяцев.

