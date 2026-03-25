



Сегодня, 25 марта, продолжился процесс по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине Волгоградской области. По информации представителя потерпевших, в закрытом заседании вновь допрашивали подсудимого Сергея Кибальникова.

– Сегодня суд завершил допрос Кибальникова, а сторона защиты представляла свои доказательства, – сообщил юрист Артем Хачатурян. – О чем шла речь, говорить не могу, учитывая специфику судебного процесса. Следующее заседание состоится 2 апреля – ожидается, что к нему привлекут новых свидетелей защиты.

После того, как защита Сергея Кибальникова представит все свидетельства, вероятнее всего, стороны перейдут к прениям. Можно предположить, что оглашение приговора убийце федерального судьи состоится в Волгоградском областном суде до конца апреля. Не исключено, что на финальном заседании наконец разрешат присутствовать СМИ – до сих пор с учетом статуса и обстоятельств совершенного преступления процесс проходит в закрытом режиме.

Житель города Камышина Волгоградской области обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью (ч. 2 ст.105) и еще по трем статьям УК РФ: повреждении имущества, незаконном хранении огнестрельного оружия, а также его переделке и хранении боеприпасов.

Расправу над Василиев Ветлугины Кибальников, как ранее сообщалось, на почве ревности свершил 14 августа 2025 года непосредственно вблизи Камышинского городского суда. Около 17-00 ч. в тот день Кибальников подкараулил свою жертву и на парковке у здания №33 по ул. Советской произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга» ему в спину. После этого камышанин достал приготовленный заранее нож и оскопил мужчину.

Убийство было совершено на глазах у прохожих. По мнению предварительного следствия и гособвинения, данные деяния квалифицируется как убийство, совершенное общеопасным способом.