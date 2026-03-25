В Жирновске Волгоградской области в последний путь проводят Лидию Чуренкову, которая более полувека занималась воспитанием дошколят. Талантливый педагог скончалась на 87-ом году жизни, сообщили в администрации Жирновского района.

Лидия Чуренкова с 1964 по 2005 годы была заведующий ДОУ МДС №4 «Звёздочка», а до этого трудилась в этом дошкольном учреждении воспитателем.

- Более пятидесяти лет Лидия Павловна посвятила работе с детьми. Детский сад стал ее вторым домом и неизменным местом работы. Все эти годы педагог занималась воспитанием дошколят, - сообщили в администрации.





Педагогическое сообщество Жирновского района понесло невосполнимую утрату. Администрация района выражает соболезнования родным и близким Лидии Чуренковой.

Фото: архив V102.RU / администрация Жирновского района

