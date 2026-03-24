 Экс-главу мэрии Ростова Логвиненко оставили в СИЗО до 23 июня
Суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе администрации Ростова Алексею Логвиненко до 23 июня. Как передает Привет-Ростов, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере —...
 Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»
В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28...
Волгоградские боксёры взяли две путёвки на первенство России

Спорт 24.03.2026 09:09
В Элисте завершилось первенство Южного федерального округа по боксу среди юношей и девушек. Более 200 молодых спортсменов из регионов ЮФО боролись за медали и право представлять свой округ на всероссийском уровне. Сборная Волгоградской области выступила ярко и результативно: команда завоевала 12 медалей и добыла две путёвки на первенство России.

Карина Джитваева и Софья Шершунова поднялись на высшую ступень пьедестала и завоевали путёвки на первенство России – это главный итог выступления команды.

Карина уверенно провела все бои в весовой категории до 42 кг, не оставив соперницам шансов. Её тактика, скорость и точность ударов не оставили шансов соперникам. В финале она одержала победу единогласным решением судей.

Софья в категории до 64 кг показала зрелую, продуманную боксёрскую стратегию. Она грамотно контролировала дистанцию, эффективно контратаковала и сумела переиграть более опытных соперниц. Победа в Элисте стала закономерным результатом упорных тренировок и работы с наставниками.

Серебряные медали первенства ЮФО завоевали:

Мария Чеклова (до 36 кг) – юная, но уже опытная спортсменка, которая в каждом бою демонстрировала характер и бойцовские качества;

Максим Зайцев (до 60 кг) – техничный боксёр с отличной работой ног и чёткими комбинациями;

Максим Скупов (до 66 кг) – спортсмен, который в полуфинале и финале показал высокий уровень функциональной подготовки.

Бронзовыми призёрами стали:

Мария Шевченко (до 38 кг);

Милена Бегеева (до 46 кг);

Анна Новомлинская (до 48 кг);

Диана Павленко (до 51 кг);

Ирина Гаврилова (до 60 кг);

Сергей Желудков (до 63 кг);

Тимофей Вязигин (до 80 кг).

Каждый из них внёс вклад в общий успех команды. Многие бои шли на равных, и бронзовые медали стали заслуженной наградой за стойкость и мастерство.

Тренеры подчёркивают: достигнутый результат – серьёзный шаг вперёд для волгоградской школы бокса. Растущий уровень подготовки молодёжи, и здоровая конкуренция внутри команды напрямую влияют на прогресс спортсменов. За этим успехом стоит слаженная работа всего тренерского штаба: Заурбека Собиева, Николая Барнакова, Арсена Ибрагимова, Сергея Резванцева и Виктора Дьякова. Их опыт, методичный подход и вера в подопечных помогли раскрыть потенциал каждого боксёра.

Теперь Карина Джитваева и Софья Шершунова готовятся к первенству России, которое пройдёт в мае этого года в Московской области.

Александр Веселовский

Фото Федерации бокса Волгоградской области 

Спорт 24.03.2026 09:09
