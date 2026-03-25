Коммунальщики приоденут в полимер теплотрассу на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» приступили к новому этапу повышения энергоэффективности магистралей. На ул. Краснополянской специалисты начали замену старого утеплителя из стекловаты на современный полимерный материал.

- В отличие от стекловаты пенополиуретановая скорлупа позволяет «пропенить» и проклеить стыки. Это полностью исключает попадание влаги под защитный слой. Стекловата же при намокании провоцирует коррозию, а новый материал обеспечивает хорошую долговременную сохранность сетей, - рассказал начальник цеха централизованного ремонта «Концессий теплоснабжения» Алексей Лебединский.

Коммунальщики планируют на ул. Краснополянской таким образом приодеть 400-метровый участок воздушной линии.

Отметим, в 2025 году ресурсоснабжающая организация повысила энергоэффективность участков теплотрасс общей протяжённостью около 4 км. Работы развернулись на территории Тракторозаводского, Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда.

Фото: «Концессии теплоснабжения»