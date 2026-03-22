Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Молодёжная команда «Ротора» проиграла «Оренбургу‑М» со счётом 2:3

Спорт 22.03.2026 09:32
22.03.2026 09:32


20 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге в рамках 3‑го тура молодёжного первенства России (дивизион Б) прошёл матч между молодёжными командами «Оренбург» и «Ротор». Встреча получилась зрелищной и драматичной – хозяева поля в упорной борьбесохранили победный счёт.

Перед отчётным матчем команды имели неоднозначные результаты в сезоне. Оренбуржцыпотерпели два поражения с разницей мячей 2:7, волгоградцы прибыли в качестве лидера: две победы с общей разницей – 5:0.

Первый тайм стал периодом активного давления «Оренбурга». Команда создала несколько опасных моментов у ворот «Ротора», и благодаря ошибкам в обороне гостей забила два мяча.

Второй тайм начался с попыток сине-голубыхотыграться. Волжане усилили давление, стали чаще атаковать и создавать моменты. Однако «Оренбург» грамотно оборонялся и отвечал острыми контратаками.

На 49‑й минуте игрок хозяев, после ввода мяча из-за боковой, навесил в штрафную и после давления Арсения Аквилонова, защитник волгоградцевАлександр Цымбалов отправляет мяч в свои ворота. 

«Ротор» не сдавался и продолжил искать шансы у ворот соперника.

Вышедший во втором тайме Денис Гречишкин сумел дважды огорчить вратаря «Оренбурга», но на большее не хватило времени.

«Оренбург» (Оренбург) – «Ротор-М» (Волгоград) – 3:2 (2:0).

20 марта. Оренбург. Стадион «Газовик». 92 зрителя.

Судьи: Максим Колосков (Уфа), Байрам Мамедов(Оренбург), Антон Одинцов (Уссурийск). 

«Оренбург»: Манаков, Никитин (Портнов, 90), Аквилонов, Булатов (Шарипов, 83), Бельков, Калиничев, Черных (Загородный, 78), Закирзянов(Муратов, 78), Адаев (Разамбаев, 64), Якунин(Самаркин, 78), Умудов (Куфтерин, 64).

«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев (Тарчоков, 80), Петрунькин, Кадралиев (Дель, 46), Закиров, Ермаков (Гречишкин, 46), Цымбалов (Суров, 66), Кюрджиев (Клименко, 46), Ералиев, Семененко (Володин, 76), Кувакин.

Голы: Якунин, 16. Якунин, 24. Цымбалов, автогол 49. Гречишкин, 57. Гречишкин, 90.

Предупреждения: Закирзянов, 46 (грубая игра); Булатов, 73 (неспортивное поведение) – Семененко, 73 (неспортивное поведение).

«Ротор‑М» потерпел первое поражение в сезоне после побед над «Торпедо‑М» (1:0) и «Ахматом‑М» (4:0). Команда находится в группе коллективов претендующих третью позицию в турнирной таблице, но упустила шанс упрочить лидерство. Следующий матч волгоградцы проведут 27 марта с командой СШОР «Зенит» из Санкт‑Петербурга.

Александр Веселовский

Спорт
22.03.2026 11:49
Спорт 22.03.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 10:01
Спорт 22.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 09:32
Спорт 22.03.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 12:51
Спорт 21.03.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 10:44
Спорт 21.03.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:57
Спорт 20.03.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:49
Спорт 20.03.2026 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 20:16
Спорт 20.03.2026 20:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 14:15
Спорт 20.03.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 08:25
Спорт 20.03.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 21:21
Спорт 19.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 20:20
Спорт 19.03.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 19:57
Спорт 19.03.2026 19:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 13:36
Спорт 19.03.2026 13:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2026 12:30
Спорт 18.03.2026 12:30
Комментарии

0
Далее

13:01
«Выпотрошил и бросил»: в Волгограде нашлись новые жертвы горе-автослесаря с ЛатошинкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
В Волгограде мужчина на электровелосипеде протаранил автоСмотреть фотографии
11:49
40 медалей и первое место: успех волгоградских пловцов в КраснодареСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде заменили 100 метров послевоенного водоводаСмотреть фотографии
10:43
Волгоградского школьника наградили за рассказ об обороне СталинградаСмотреть фотографии
10:01
«Каустик» объявил о возвращении Вадима ИбраковаСмотреть фотографии
09:32
«Это просто психологический фастфуд»: врач-психотерапевт – о популярности мистических программ и прогнозов астрологовСмотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:13
В Волжском нашли школьников, затеявших потасовку в ТЦСмотреть фотографии
07:41
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
07:06
В Волгограде под охрану взяли воспоминание об утраченном «Федоровском саде»Смотреть фотографии
21:35
В Волгограде продление 0-й Продольной до Тулака оценили в 6,5 млрд рублейСмотреть фотографии
20:46
Её томатами засеяли треть полей СССР: скончалась волгоградский селекционер Лия ПоповаСмотреть фотографии
19:34
Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:47
Волгоградские школьники спели в федеральном эфире об отключении интернетаСмотреть фотографии
16:18
Три человека сгорели заживо после ДТП с бензовозом в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
В Волгограде до 11 выросло число отменённых и отложенных авиарейсовСмотреть фотографии
14:53
Минобороны: 54 БПЛА сбиты днём в Волгоградской области и других регионахСмотреть фотографии
14:31
БПЛА помогли отыскать нелегалов в лабиринте телиц под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
В Волгограде открыли аэропорт и отменили повторную угрозу по БПЛАСмотреть фотографии
13:44
Отсчёт пошёл: Андрей Бочаров дал 10 лет на возведение кампуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:51
Не хватило огня? Тренеры оценили матч «Факела» с «Ротором» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
Росавиация закрыла для самолётов воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:14
Волгоградского школьника наградят в Москве за рассказ об обороне СталинградаСмотреть фотографии
10:44
«Ротор» обыграл «Факел» в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:03
Андрей Бочаров поручил выплатить волгоградским чернобыльцам по 10 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:56
МАК займётся расследованием аварийной посадки Ан-2 под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на полёты пассажирских судовСмотреть фотографии
07:56
Минобороны сообщило о ликвидации новых БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
 