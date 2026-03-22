Молодёжная команда «Ротора» проиграла «Оренбургу‑М» со счётом 2:3





20 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге в рамках 3‑го тура молодёжного первенства России (дивизион Б) прошёл матч между молодёжными командами «Оренбург» и «Ротор». Встреча получилась зрелищной и драматичной – хозяева поля в упорной борьбесохранили победный счёт.

Перед отчётным матчем команды имели неоднозначные результаты в сезоне. Оренбуржцыпотерпели два поражения с разницей мячей 2:7, волгоградцы прибыли в качестве лидера: две победы с общей разницей – 5:0.

Первый тайм стал периодом активного давления «Оренбурга». Команда создала несколько опасных моментов у ворот «Ротора», и благодаря ошибкам в обороне гостей забила два мяча.

Второй тайм начался с попыток сине-голубыхотыграться. Волжане усилили давление, стали чаще атаковать и создавать моменты. Однако «Оренбург» грамотно оборонялся и отвечал острыми контратаками.

На 49‑й минуте игрок хозяев, после ввода мяча из-за боковой, навесил в штрафную и после давления Арсения Аквилонова, защитник волгоградцевАлександр Цымбалов отправляет мяч в свои ворота.

«Ротор» не сдавался и продолжил искать шансы у ворот соперника.

Вышедший во втором тайме Денис Гречишкин сумел дважды огорчить вратаря «Оренбурга», но на большее не хватило времени.

«Оренбург» (Оренбург) – «Ротор-М» (Волгоград) – 3:2 (2:0).

20 марта. Оренбург. Стадион «Газовик». 92 зрителя.

Судьи: Максим Колосков (Уфа), Байрам Мамедов(Оренбург), Антон Одинцов (Уссурийск).

«Оренбург»: Манаков, Никитин (Портнов, 90), Аквилонов, Булатов (Шарипов, 83), Бельков, Калиничев, Черных (Загородный, 78), Закирзянов(Муратов, 78), Адаев (Разамбаев, 64), Якунин(Самаркин, 78), Умудов (Куфтерин, 64).

«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев (Тарчоков, 80), Петрунькин, Кадралиев (Дель, 46), Закиров, Ермаков (Гречишкин, 46), Цымбалов (Суров, 66), Кюрджиев (Клименко, 46), Ералиев, Семененко (Володин, 76), Кувакин.

Голы: Якунин, 16. Якунин, 24. Цымбалов, автогол 49. Гречишкин, 57. Гречишкин, 90.

Предупреждения: Закирзянов, 46 (грубая игра); Булатов, 73 (неспортивное поведение) – Семененко, 73 (неспортивное поведение).

«Ротор‑М» потерпел первое поражение в сезоне после побед над «Торпедо‑М» (1:0) и «Ахматом‑М» (4:0). Команда находится в группе коллективов претендующих третью позицию в турнирной таблице, но упустила шанс упрочить лидерство. Следующий матч волгоградцы проведут 27 марта с командой СШОР «Зенит» из Санкт‑Петербурга.

Александр Веселовский