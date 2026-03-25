



В детской инфекционной больнице №21, расположенной на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда, маленьких пациентов размещают в коридорах. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщили родители малышей.

- В палатах нет свободных коек, детей кладут в проходах, - указывается под видео, которое волгоградцы разместили в местных пабликах.

По словам родителей, в больнице также закончились детские люльки.

В комитете здравоохранения Волгоградской области информацию о размещении пациентов в коридорах подтвердили, однако пояснили, что это временно.

- Размещение пациентов в коридорах на постоянной основе не осуществляется. В связи с большим количеством поступивших детей на стационарное лечение в ночное время и утренние часы в отделении действительно были временно установлены дополнительные места для размещения. После выписки пациентов, которые уже не нуждались в стационарном лечении, палаты были подготовлены для размещения новых пациентов, - прокомментировали ситуацию в облздраве.

В детской инфекционной больнице, как указано на сайте медучреждения, ежегодно получают стационарное лечение около 8000 детей, проживающих в городе Волгограде и Волгоградской области. Здесь действует инфекционный стационар на 235 коек.

