



Волгоград проводит первый месяц весны теплой погодой. По прогнозам синоптиков, установившуюся к концу марта идиллию могут лишь ненадолго прервать кратковременные дожди.

- Завтра днем в Волгограде ожидается небольшой дождь при дневной температуре 12-14 градусов, - рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – А вот накануне выходных в городе будет не только тепло, но и сухо. Столбики термометров поднимутся до +16-18 градусов!

Накануне новой рабочей недели погода смоет с Волгограда всю накопившуюся за зиму пыль и грязь. При этом любителей неспешных прогулок под зонтом не будет отвлекать ничего лишнего – несмотря на осадки, в городе сохранится 15-градусное тепло.

Последние дни марта пройдут безо всяких катаклизмов. Волгоградцам обещают солнечные деньки при температуре от 13 до 15 градусов. Несмотря на то, что в последние годы подобная погода в конце марта не вызывает у горожан и толики удивления, синоптики по-прежнему называют ее нехарактерной для первого месяца весны.

На этой неделе в Волгоградской области зацвела верба, а также появились первоцветы. Радовать глаз горожан в ближайшее время готовятся также садовые тюльпаны и нарциссы.

Фото Павла Мирошкина