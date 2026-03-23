«Бузулук» – чемпион: итоги финала футзального чемпионата области

22 марта в Михайловке прошёл финальный этап Чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы. Турнир подарил болельщикам немало ярких эмоций и неожиданных поворотов – борьба за медали получилась напряжённой и зрелищной.

Этап плей‑офф начался с четвертьфинальных матчей, где определились первые претенденты на медали:

«ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» уверенно обыграл «Волгарь» со счётом 3:0.

В матче «Динамо» (Николаевск) против «Дона» (Иловля) победу со счётом 5:3 одержали представители Иловли.

Встреча «Каустика» (Волгоград) и «Ковчега» (Волгоград) завершилась вничью – 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Ковчега» – 4:3.

«Колос» (Быково) уступил «Бузулуку» (Новоаннинский) с разгромным счётом 1:9.

Дальнейшие полуфинальные матчи выявили лучшие команды турнира:

«Бузулук» одержал уверенную победу над «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» – 6:3.

С таким же счётом – 6:3 «Ковчег» обыграл «Дон» и вышел в финал.

В битве сильнейших показаны следующие результаты:

За бронзовые медали сразились «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» и «Дон». Волгоградцы взяли верх со счётом 5:1 и поднялись на третью ступень пьедестала.

В главном матче турнира «Бузулук» убедительно обыграл «Ковчег» – 5:1. Эта победа принесла команде из Новоаннинского района золотые медали чемпионата.

По итогам турнира сформировалась следующая расстановка сил:

1.«Бузулук» (Новоаннинский) – чемпион второй группы.

2.«Ковчег» (Волгоград) – серебряный призёр.

3.«ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» (Волгоград) – бронзовый призёр.

4.«Дон» (Иловля).

5–8 места: «Динамо» (Николаевск), «Волгарь» (Волгоград), «Каустик» (Волгоград), «Колос» (Быково).

9 место: «Мечетка» (Городищенский район).

10–12 места: «Бузулук‑М» (Новоаннинский), «Труд» (Суровикино), «Михайловка‑М» (Михайловка).

По итогам соревнования была названа символическая сборная турнира:

Лучший вратарь – Степан Рухлин («Ковчег»).

Лучшие полевые игроки:

Александр Бирюков («Бузулук»),

Дмитрий Пономарчук («ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2»),

Павел Трифонов («Ковчег»),

Дамир Кушаров («Бузулук»).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Алексей Фролов из команды «Бузулук» – на его счету 11 мячей. Второе место занял Александр Бирюков с 10 точными попаданиями. Замкнул тройку Дамир Кушаров, забивший 4 гола.

Александр Веселовский