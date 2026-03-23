Главное

5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Спорт

«Бузулук» – чемпион: итоги финала футзального чемпионата области

Спорт 23.03.2026 08:34
0
23.03.2026 08:34


22 марта в Михайловке прошёл финальный этап Чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы. Турнир подарил болельщикам немало ярких эмоций и неожиданных поворотов – борьба за медали получилась напряжённой и зрелищной.

Этап плей‑офф начался с четвертьфинальных матчей, где определились первые претенденты на медали:

«ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» уверенно обыграл «Волгарь» со счётом 3:0. 

В матче «Динамо» (Николаевск) против «Дона» (Иловля) победу со счётом 5:3 одержали представители Иловли.

Встреча «Каустика» (Волгоград) и «Ковчега» (Волгоград) завершилась вничью – 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Ковчега» – 4:3.

«Колос» (Быково) уступил «Бузулуку» (Новоаннинский) с разгромным счётом 1:9.

Дальнейшие полуфинальные матчи выявили лучшие команды турнира:

«Бузулук» одержал уверенную победу над «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» – 6:3.

С таким же счётом – 6:3 «Ковчег» обыграл «Дон» и вышел в финал.

В битве сильнейших показаны следующие результаты:

За бронзовые медали сразились «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» и «Дон». Волгоградцы взяли верх со счётом 5:1 и поднялись на третью ступень пьедестала.

В главном матче турнира «Бузулук» убедительно обыграл «Ковчег» – 5:1. Эта победа принесла команде из Новоаннинского района золотые медали чемпионата.

По итогам турнира сформировалась следующая расстановка сил:

1.«Бузулук» (Новоаннинский) – чемпион второй группы.

2.«Ковчег» (Волгоград) – серебряный призёр.

3.«ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» (Волгоград) – бронзовый призёр.

4.«Дон» (Иловля).

5–8 места: «Динамо» (Николаевск), «Волгарь» (Волгоград), «Каустик» (Волгоград), «Колос» (Быково).

9 место: «Мечетка» (Городищенский район).

10–12 места: «Бузулук‑М» (Новоаннинский), «Труд» (Суровикино), «Михайловка‑М» (Михайловка).

По итогам соревнования была названа символическая сборная турнира:

Лучший вратарь – Степан Рухлин («Ковчег»).

Лучшие полевые игроки:

Александр Бирюков («Бузулук»),

Дмитрий Пономарчук («ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2»),

Павел Трифонов («Ковчег»),

Дамир Кушаров («Бузулук»).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Алексей Фролов из команды «Бузулук» – на его счету 11 мячей. Второе место занял Александр Бирюков с 10 точными попаданиями. Замкнул тройку Дамир Кушаров, забивший 4 гола.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.03.2026 08:34
Спорт 23.03.2026 08:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 15:48
Спорт 22.03.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 11:49
Спорт 22.03.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 10:01
Спорт 22.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 09:32
Спорт 22.03.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 12:51
Спорт 21.03.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 10:44
Спорт 21.03.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:57
Спорт 20.03.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:49
Спорт 20.03.2026 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 20:16
Спорт 20.03.2026 20:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 14:15
Спорт 20.03.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 08:25
Спорт 20.03.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 21:21
Спорт 19.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 20:20
Спорт 19.03.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 19:57
Спорт 19.03.2026 19:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:28
Лихой заезд на «Ладе» обернулся госпитализацией для двоих волгоградцевСмотреть фотографии
11:23
Волгоградские аграрии начали весенние полевые работыСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом ищут пропавшего в Больших Чапурниках пенсионера с синей сумкойСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО 62-летним «Батей»Смотреть фотографии
09:53
Волгоградцев предупредили о нашествии комаров после снежной зимыСмотреть фотографии
09:45
Волгоградская область отгрузила 300 тонн молочки в КитайСмотреть фотографии
09:37
Почти 100 млрд прибыли заработали предприятия Волгограда и областиСмотреть фотографии
09:15
Умер волгоградский журналист Анатолий ЛюбименкоСмотреть фотографии
09:09
Хакеры пытаются взломать умные колонки для слежки за волгоградцамиСмотреть фотографии
08:34
«Бузулук» – чемпион: итоги финала футзального чемпионата областиСмотреть фотографии
08:12
249 украинских БПЛА миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:00
Рейсы в Волгоград из Санкт-Петербурга задерживаются из-за ограниченийСмотреть фотографии
07:39
Волгоградская область заняла 71 место в рейтинге по зарплатам в отрасляхСмотреть фотографии
07:09
Пенсии волгоградцев с 1 апреля вырастут на 6,8%Смотреть фотографии
06:42
Волгоградцам пообещали жесткие температурные качели и сыростьСмотреть фотографии
06:08
Трое волгоградцев лишились свободы из-за любви к тонировкеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:40
В Волгограде проверят факт зверского убийства собак в поселке ГорьковскийСмотреть фотографии
21:27
В ЦПКиО Волгограда прибыл центральный вал колеса обозрения «Звезда Сталинграда»Смотреть фотографии
20:51
Концерт Shamanа не заинтересовал волгоградцевСмотреть фотографии
20:20
Жители центра Волгограда пожаловались на вечерние рейвы молодежиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Бездомышам из Волгоградской области нашли хозяев в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:09
«Приходит время – люди головы теряют»: врач рассказала, почему весной волгоградцы жаждут любви и романтикиСмотреть фотографии
18:30
Пыльная буря накрыла Волгоград 22 мартаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцам напомнили о штрафах за отжиг травыСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде скончалась заслуженный медработник Татьяна НечаеваСмотреть фотографии
16:29
Дожди вернутся в Волгоградскую область в начале неделиСмотреть фотографии
15:48
ЦСКА в полуфинале – «Динамо‑Синара» покидает турнирСмотреть фотографии
15:01
«Воткнули палку и разбили головы»: зверские убийства собак потрясли жителей поселка ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
«Живем, как в фильме ужасов»: волгоградцы ждут расселения из аварийного общежития с дырой на фасадеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Николаем ЛаптевымСмотреть фотографии
 