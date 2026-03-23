«Бузулук» – чемпион: итоги финала футзального чемпионата области

22 марта в Михайловке прошёл финальный этап Чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы. Турнир подарил болельщикам немало ярких эмоций и неожиданных поворотов – борьба за медали получилась напряжённой и зрелищной.
Этап плей‑офф начался с четвертьфинальных матчей, где определились первые претенденты на медали:
«ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» уверенно обыграл «Волгарь» со счётом 3:0.
В матче «Динамо» (Николаевск) против «Дона» (Иловля) победу со счётом 5:3 одержали представители Иловли.
Встреча «Каустика» (Волгоград) и «Ковчега» (Волгоград) завершилась вничью – 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Ковчега» – 4:3.
«Колос» (Быково) уступил «Бузулуку» (Новоаннинский) с разгромным счётом 1:9.
Дальнейшие полуфинальные матчи выявили лучшие команды турнира:
«Бузулук» одержал уверенную победу над «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» – 6:3.
С таким же счётом – 6:3 «Ковчег» обыграл «Дон» и вышел в финал.
В битве сильнейших показаны следующие результаты:
За бронзовые медали сразились «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» и «Дон». Волгоградцы взяли верх со счётом 5:1 и поднялись на третью ступень пьедестала.
В главном матче турнира «Бузулук» убедительно обыграл «Ковчег» – 5:1. Эта победа принесла команде из Новоаннинского района золотые медали чемпионата.
По итогам турнира сформировалась следующая расстановка сил:
1.«Бузулук» (Новоаннинский) – чемпион второй группы.
2.«Ковчег» (Волгоград) – серебряный призёр.
3.«ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2» (Волгоград) – бронзовый призёр.
4.«Дон» (Иловля).
5–8 места: «Динамо» (Николаевск), «Волгарь» (Волгоград), «Каустик» (Волгоград), «Колос» (Быково).
9 место: «Мечетка» (Городищенский район).
10–12 места: «Бузулук‑М» (Новоаннинский), «Труд» (Суровикино), «Михайловка‑М» (Михайловка).
По итогам соревнования была названа символическая сборная турнира:
Лучший вратарь – Степан Рухлин («Ковчег»).
Лучшие полевые игроки:
Александр Бирюков («Бузулук»),
Дмитрий Пономарчук («ЕРС‑Комплект‑ВГАФК‑2»),
Павел Трифонов («Ковчег»),
Дамир Кушаров («Бузулук»).
Лучшим бомбардиром чемпионата стал Алексей Фролов из команды «Бузулук» – на его счету 11 мячей. Второе место занял Александр Бирюков с 10 точными попаданиями. Замкнул тройку Дамир Кушаров, забивший 4 гола.
Александр Веселовский