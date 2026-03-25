В Волгоградской области назвали размер родительской платы за детсады

Установлен средний размер родительской платы за детсады в Волгоградской области в первом квартале текущего года.

Согласно приказу облкомобразования, в муниципальных и государственных учреждениях дошкольного образования плата в январе установлена в сумме 1738 рублей (за 15 дней), в феврале – 2201 рубль (за 19 дней), а в марте – 2433 рубля (за 21 день).

Напомним, что среднюю плату за детсады устанавливают в регионе ежеквартально для расчета и выплаты компенсаций. В профильном комитете областной администрации называют эту процедуру стандартной.

- На компенсацию могут рассчитывать те категории граждан, которые пользуются поддержкой государства. На первого ребёнка компенсация составляет 20% от среднего размера (родительской платы), на второго – 50% и на третьего – 70%, - пояснили в облкомобразования.

В Волгоградской области родители дошколят получают компенсацию ежеквартально.

